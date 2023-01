LIVE – Zaniolo apre alla cessione al Bournemouth. Già oggi la dirigenza inglese a Roma per trattare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giornate convulse nella Roma, che deve provare a risolvere lo spinoso caso Zaniolo prima del 1 febbraio. Il giocatore, dopo essersi ammutinato nella speranza di cambiare aria, ora ha in mano solo l’offerta del Bournemouth.

La destinazione non piace al calciatore, che per il momento ha rifiutato il trasferimento. Ma la trattativa non è finita qui. Perchè la Roma spinge il calciatore ad accettare, considerando che i rapporti con Zaniolo sono tesissimi dopo la sua scelta di non giocare con i giallorossi.

Anche il Bournemouth non molla: i dirigenti del club inglese sono pronti a volare in Italia per provare a convincere il calciatore ad accettare la loro offerta, spiegando a Nicolò il piano che hanno per rilanciarsi in Premier, il campionato più prestigioso che ci sia al mondo.

La vicenda Zaniolo dunque non è da considerarsi chiusa: il suo futuro è ancora tutto da decidere, nonostante il giocatore ora stia valutando la possibilità di restare a Roma fino a giugno, per poi trasferirsi al Milan in estate. Ma i Friedkin saranno disposti ad accettare questo tipo di soluzione? E come prenderà la piazza giallorossa la scelta di Zaniolo di restare “parcheggiato” a Trigoria per i prossimi sei mesi?

Tanti gli interrogativi, difficile una soluzione. Seguiranno aggiornamenti sui possibili sviluppi di questa intricata vicenda di mercato.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 – Nicolò Zaniolo starebbe pensando di accettare l’offerta del Bournemouth. Lo scrive Calciomercato.com in questi minuti. Il giocatore, preso atto che non ci sono altre offerte per lui, ha deciso di aprire al trasferimento in Premier. Oggi la dirigenza del Bournemouth volerà a Roma per parlare con lui e il suo agente. (Calciomercato.com)

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio su Corriere.it, Zaniolo vorrebbe aspettare l’estate per poi trasferirsi al Milan, ma il Bournemoth non molla ed è pronto a volare in Italia per convincerlo. E la missione non sarebbe così impossibile. Situazione dunque da monitorare.

Giallorossi.net – G. Pinoli