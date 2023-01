Zaniolo dice no al Bournemouth: Roma furiosa, ora Nicolò rischia di finire fuori rosa

AS ROMA NEWS – Prima chiede di volersene andare, tanto da rifiutarsi di giocare con la maglia della Roma, ma poi rifiuta l’unica offerta pervenuta (dalla Premier, sponda Bournemouth) perchè insoddisfatto della destinazione. Scatenando la reazione del club giallorosso.

Nicolò Zaniolo è sempre più un caso, con Tiago Pinto e i Friedkin furiosi con il proprio calciatore, reo di aver tenuto un atteggiamento non professionale tirandosi indietro prima di una partita, e poi snobbando la proposta faraonica (quasi 5 milioni di euro all’anno la proposta del Bournemouth, il doppio di quanto percepisce a Roma) messa sul piatto dal club inglese.

In realtà gli incontri andati in scena ieri tra l’agente di Zaniolo e gli emissari del Bournemouth sono stati semplici colloqui di cortesia da parte del procuratore: il calciatore infatti non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di un trasferimento nel terzultimo club della Premier, ambendo a ben altri palcoscenici.

La nottata di tempo per riflettere alla proposta avanzata dal club dello statunitense Bill Foley, amico dei Friedkin, è solo un gesto formale: oggi arriverà il no definitivo di Zaniolo. Che però ora rischia di restare fuori rosa: la Roma infatti, furiosa per tutta la vicenda, minaccia di tenere l’attaccante ai margini della squadra, col rischio che il 22 finisca per allenarsi con Coric e Bianda, o al massimo in gruppo (come fa Karsdorp) ma senza essere più convocato.

Questo quello che vorrebbe la dirigenza, ma bisognerà capire che ne penserà Mourinho, l’unico ad aver sempre difeso l’attaccante. L’allenatore aveva anticipato che, nel caso di permanenza, avrebbe continuato a puntare su Zaniolo. Oggi lo Special One parlerà in conferenza stampa, mai come stavolta tanto attesa. E forse verrà fatta un po’ di chiarezza.

L’unica cosa certa è che se il giocatore alla fine dovesse restare alla Roma, dovrà affrontare una scalata per riconquistare la fiducia di tutti. Compresi i compagni di spogliatoio che non hanno gradito affatto il suo modo di agire.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica