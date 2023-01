TMW: “Smalling ha chiesto la cessione immediata alla Roma”. Ma da Trigoria arrivano le smentite

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata in questi minuti dal portale tuttomercatoweb.com riguardante la Roma e Chirs Smalling.

Il difensore inglese avrebbe chiesto la cessione immediata alla Roma dopo che le parti non hanno trovato un accordo sul rinnovo del contratto.

Il giocatore ha chiesto al club di cambiare aria fin da subito, col mercato che è destinato a infiammarsi proprio nelle ultime ore. Se Smalling non dovesse trovare una sistemazione ora, l’addio si consumerebbe a giugno.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 – Arrivano subito le smentite da Trigoria: Smalling non avrebbe affatto chiesto la cessione alla Roma e non ha rifiutato nemmeno la proposta di rinnovo presentata nei giorni scorsi dal club capitolono. Qualora il giocatore decidesse di andare via, lo farebbe comunque a giugno e non prima.