LIVE – Zaniolo, offerta ufficiale del Bournemouth: 30 milioni più bonus e percentuale su futura rivendita. C’è l’ok della Roma, palla al giocatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua a tenere banco in casa Roma il discorso legato alla possibile cessione di Nicolò Zaniolo prima del 31 gennaio alle 20, quando chiuderà il mercato in Italia.

Il Milan resta la squadra che sta spingendo di più per averlo dopo che il Tottenham si è chiamato fuori prendendo Danjuma dal Villarreal. L’accordo con i rossoneri però è lontano, con Pinto che chiede 30-35 milioni e soprattutto un obbligo di riscatto sicuro.

Maldini e Massara tentennano, volendo vincolare il riscatto alla qualificazione del Milan in Champions, e prendono tempo. Occhio però a possibili offerte last minute dalla Premier per l’attaccante giallorosso.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Il Bournemouth al momento non ha ancora parlato dello stipendio di Zaniolo con il giocatore, che comunque non sembra interessato alla destinazione. Lo scrive Matteo De Santis de La Stampa su Twitter, precisando le cifre dell’offerta inglese alla Roma: 28 milioni sicuri più 4/5 di bonus e 10% sulla futura rivendita.

Offerta del #Bornemouth per #Zaniolo apparsa tra martedì e mercoledì: 28 milioni complessivi sicuri + 4/5 di bonus fissi e variabili + 10 % su futura rivendita. #Bournemouth non ha ancora parlato con #Zaniolo dell’ingaggio; il giocatore al momento non sembra interessato. — Matteo De Santis (@matteodesant) January 26, 2023

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Offerta ufficiale del Bournemouth alla Roma per Zaniolo: 30 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive Gianluca Di Marzio in questi minuti. Una proposta che soddisfa le richieste della società giallorossa. Se il Milan non dovesse raggiungere quelle condizioni, la Roma è pronta a chiudere l’accordo con gli inglesi, lasciando poi la decisione al giocatore.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, ricevuta un’offerta da 30 milioni di euro più bonus da parte del @afcbournemouth per #Zaniolo. La situazione 👇🏻https://t.co/VgH4CTQWr7 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2023

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Il Bournemouth è pronto ad avanzare un’offerta di 30 milioni alla Roma. Lo rivela l’edizione on line de La Repubblica in questi minuti. Il giocatore però non gradisce la destinazione (il club naviga nelle ultime posizioni del campionato inglese) e aspetta ancora un rilancio del Milan.

