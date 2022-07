CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 7 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:20 – ZANIOLO, INCONTRO PINTO-VIGORELLI PUO’ SLITTARE A DOMANI – L’incontro tra Tiago Pinto e l’agente di Zaniolo (23) potrebbe slittare a domani. La Juventus, pronta a presentare un’offerta ufficiale, ora sta dando la precedenza all’operazione De Ligt, conteso da Bayern e Chelsea. (alfredopedulla.com)

Ore 12:45 – ZAKARIA LA CHIAVE PER ZANIOLO – Era stato accostato alla Roma a lungo prima di accasarsi alla Juventus nello scorso mercato di gennaio. E ora Zakaria (25) potrebbe essere la chiave che fa girare l’accordo tra Roma e Juventus per Zaniolo. Le altre contropartite proposte infatti, da Arthur a McKennie, non interessano ai giallorossi che potrebbero accettare solo il profilo del centrocampista svizzero come soluzione. La Roma, però, vuole anche un conguaglio di 30 milioni con i giallorossi che valutano Zakaria meno di 10 milioni, mentre per la Juventus ne vale più di 20. (Goal.com)

Ore 10:00 – SABITZER E SAUL IN CORSA PER LA MEDIANA – Stallo per Frattesi, la Roma torna a vagliare altre piste. Oltre a Aouar, sono ripresi a circolare con insistenza i nomi di Saul Ninguez (27) dell’Atletico Madrid e quello di Marcel Sabitzer (27) del Bayern Monaco, entrambi in uscita e offerti ai giallorossi. (Il Tempo / Corriere dello Sport)

Ore 9:35 – MOU VUOLE SOLO DYBALA, MA PRIMA SERVE CEDERE – Mourinho vorrebbe solo Paulo Dybala (28), ma è impensabile che la Roma possa ingaggiarlo se prima non avrà sistemato Zaniolo (23) altrove. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – SERGIO OLIVEIRA AL GALATASARAY, QUASI FATTA – Il centrocampista portoghese Sergio Oliveira (29) a un passo dal Galatasaray. La notizia arriva dal Portogallo ma trova conferme anche da Di Marzio. Affare in dirittura d’arrivo. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:55 – ROMA, TRE NOMI PER L’ATTACCO – Per quanto riguarda l’attacco, continuano i contatti per Belotti (29) ma la Roma non è convinta di chiudere poiché ha già Abraham e Shomurodov in rosa. Dal mercato potrebbe arrivare una scommessa: Kalajdzic (25) dello Stoccarda è un’idea, così come Ramos del Benfica, valutato 35 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – FELIX VERSO IL PRESTITO ALLA SALERNITANA – Dopo aver rinnovato il contratto fino al 2026, Felix (19) potrebbe proseguire la sua avventura in prestito alla Salernitana. (Leggo)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!