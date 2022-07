“ON AIR!” – BALZANI: “Zaniolo alla Juve, si chiude la prossima settimana”, TRANI: “A Mou avranno promesso Dybala al suo posto”, PRUZZO: “Se Veretout resta sono contento, poi però l’acquisto top”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Zaniolo? La trattativa è avviata anche se manca l’offerta che convinca la Roma. Perché da quello che so io non solo la Juventus non arriva a 60 ma fatica ad arrivare a 50 milioni. A prescindere se mette o no un giocatore. Il lavoro lo sta facendo tutto Vigorelli, per tutte e due, quindi alla Juve dice che devono fare uno sforzo in più. Secondo me è più Mourinho che decide, perche non potrei mai credere ad una Roma pronta a togliere al tecnico il giocatore più forte che ha. E continuo a pensare che gli hanno promesso Dybala, perché altrimenti non potrebbe essere… non ti vai a depotenziare, sarebbe allucinante…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Ieri sera c’è stata un’accelerata molto importante per Zaniolo direzione Torino. La Juventus dalla cessione di De Ligt ricaverà del denaro che reinvestirà in parte sul giocatore della Roma, diciamo che è una trattativa che andrà in porto magari non venerdì ma la settimana prossima perché c’è la volontà di tutti di portarla a termine. Chiaramente vedere un giocatore di 23 anni passare dalla Roma alla Juventus è un sempre un grande dispiacere, speriamo che la Roma faccia un colpo al suo posto. L’offerta dovrebbe essere 10 milioni di prestito + 30 milioni per il riscatto + 15% sulla futura rivendita. La Roma su Frattesi si è fermata, quindi la trattativa ad oggi è in stallo con lo stupore del ragazzo che voleva e vuole fortemente venire a Roma, ma per ora la società si è fermata e non vuole alzare l’offerta…”

Luca Fallica (Roma Radio): “L’annuncio sullo stadio della Roma a Pietralata è una bella notizia, c’è comunione di intenti tra club e Comune. Sono d’accordo che quella è una zona sulla quale si può lavorare. Che sia la volta buona? Noi di stadi ne abbiamo sfiorati tanti, e stavolta vogliamo che sia la volta buona…”

David Rossi (Roma Radio): “L’annuncio della Roma e del Comunque dello stadio a Pietralata? Parliamo di una strada talmente complicata e difficile…prendiamo atto di questo primo mattone, del primo atto ufficiale col quale le parti comunicano che ci si è parlati, è stata individuata un’area e la Roma ha già fatto uno studio di fattibilità, e cioè su come realizzare lo stadio su quel territorio. Quindi stiamo già un pezzetto avanti. Il prossimo step sarà ragionare su quanto si potrà realizzare, e presentare il progetto vero e proprio in Comune…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Lo stadio a Pietralata? Sappiamo tutti che la Roma non avrebbe voluto quell’area, avrebbe preferito il Gazometro, ma lì non si può fare. Noi gli diciamo buon lavoro, speriamo che nel giro di quattro o cinque anni riescano a realizzarlo… Vigorelli? Mi pare che rappresenti anche Morata in Italia, magari stavano parlando di lui, non capisco perchè devono per forza metterci in mezzo Zaniolo… Gli attacchi a Tiago Pinto del Corriere di oggi sono perchè la Roma ha un contratto con la Gazzetta oppure sono sinceri? Perchè dicono che Mkhtiaryan lo ha perso lui. Se questa fosse una scelta vera, e perdi Zaniolo e Mkhitaryan perchè chiedono troppo, come pensi di costruire una squadra di grandi giocatori? Per questo secondo me non è vero, ci deve essere sotto qualche altra cosa… Il rinnovo di Felix? Non insultate la Roma, ma povero Felix, che v’ha fatto…magari poi se lo vendono e fa tutta plusvalenza…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Frattesi e Aouar sono due giocatori che si sposano, non è che uno esclude l’altro, e infatti la Roma sta cercando entrambi… Felix? Sul giornale scrivono che lui ha dichiarato di voler essere il nuovo Manè, ma se vai a leggere le sue parole ha detto che Mou gli ha chiesto di giocare a tutto campo come Manè, che mi sembra un po’ diverso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La storia di Zaniolo su Instagram col gol di Tirana? Secondo me gli hanno consigliato di metter qualcosa di giallorosso dopo tanti post senza Roma. Poi non so se è un post di saluto, o se era un messaggio distensivo verso i tifosi. Il rinnovo di Felix? Non è detto che giocherà con la Roma l’anno prossimo, potrebbe anche essere che sia un rinnovo volto a mandarlo in prestito…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La storia di Zaniolo è stucchevole. Secondo me quello che ha segnato il gol che ti ha dato la Conference League non va venduto per principio… Se a oggi la Roma ce la farebbe ad arrivare quarta? No…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se Veretout resta io sono contento, anche se serve il francese con un’altra testa. Ci vorrebbe quello dei tempi di Fonseca. Poi un paio di acquisti minori e quello top che ti fa fare il salto di qualità, tipo De Paul o Gundogan. Se riesco a recuperare Veretout a livello di rapporto e motivazione ci metto la firma…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Mourinho fa Mourinho. Il tecnico ha deciso che il silenzio parlasse per lui. Onestamente mi pare che fino a questo momento ci sono squadre che hanno fatto molto meno della Roma nel mercato. Ora i giallorossi devono trovare il biglietto vincente della lotteria. Veretout ci sta ancora alla grande in questo progetto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se Sparta piange, Atene non ride. Dai Friedkin mi aspetto il grande colpo, la bombissima, ma comunque non Cristiano Ronaldo. Con de Paul la Roma farebbe veramente un grande colpo. Su Matic non ho dubbi, su Celik un po’ li ho…”

