Stadio Roma a Pietralata, BERARDI: “Design e progetto nei prossimi mesi, possibile farlo per il 2026. Non sarà molto più piccolo dell’Olimpico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Ceo giallorosso Pietro Berardi, intervenuto durante il tour dell’Olimpico per la presentazione della Conference League, si è esposto sui tempi della realizzazione dell’impianto del nuovo stadio di Pietralata annunciato oggi:

“La volontà di fare lo stadio per il 2026 c’è. Dovremo lavorare molto da entrambe le parti, ma finora tutto è andato bene quindi voglio ringraziare il sindaco e la sua squadra per il supporto che hanno dato. E’ stato importante fare questo annuncio in questa occasione. Ora ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo al lavoro”.

Sul progetto definitivo e sul design del nuovo impianto, il Ceo rivela: “Non abbiamo il progetto definitivo. Ci sono dei passi da compiere prima, bisogna fare rilevazioni archeologiche, ambientali e acustiche. Abbiamo fatto le fasi che portano alla fase finale. Non c’è ancora un disegno dello stadio, è ancora presto, lo si avrà nelle prossime settimane o mesi.

Finora siamo stati riservati, decideremo sempre con il Comune di comunicare insieme le tappe rilevanti. Come oggi quando abbiamo comunicato l’area individuata. Sempre di comune accordo con il sindaco. E’ bello che sia stato fatto un comunicato congiunto delle due parti. Dimostra volontà comune. Se vogliamo realizzare uno stadio molto più piccolo dell’Olimpico? Non è così“.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini