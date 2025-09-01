CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

1
34

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 1 settembre 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 9:00 – Embolo va al Rennes

Breel Embolo (28) esce dalla lista dei possibili attaccanti per la Roma: accordo tra il Monaco e il Rennes, oggi le visite mediche. (Fabrizio Romano su Youtube)

Ore 8:50 – Si riapre lo scambio Dovbyk-Gimenez

L’affare sull’asse Roma-Milan che prevede uno scambio tra Dovbyk (28) e Gimenez (24) è ancora vivo: nuovi contatti oggi per provare a…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 8:45 – George, ecco perchè Massara non ha ancora chiuso

L’affare Tyrique George (19) si sta protraendo così a lungo per via dei problemi avuti dal Chelsea con il caso di Jackson e il Bayern. Ecco perchè non c’è stato ancora il via libera. Ma oggi si decide. Lo rivela Fabrizio Romano su Youtube.

Ore 8:10 – Ezzalzouli la sorpresa

Si avvicina il momento della verità per l’attaccante di sinistra: tra George (19)  e Dominguez (21), il nome a sorpresa può essere quello di Ezzalzouli (23)…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

