CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:30 – SABITZER, SEGNALI SOCIAL – Marcel Sabitzer (29) manda messaggi sui social. Il centrocampista austriaco, accostato alla Roma, ha scritto in italiano la parola “Buongiorno” sul proprio profilo Instagram su una foto che lo ritrae in vacanza. Gesto che ha subito scatenato le reazioni social dei romanisti.

Ore 8:45 – DE PAUL SE PARTE IBANEZ – L’arrivo di Rodrigo De Paul (29) alla Roma è legato a doppio filo alla partenza di Roger Ibanez: qualora Pinto riuscisse a piazzare il brasiliano a un buon prezzo, potrebbe partire l’assalto al giocatore dell’Atletico Madrid. (Leggo)

Ore 10:00 – KARSDORP BLOCCA KRISTENSEN – Rick Karsdorp (28) non vuole andare via dalla Roma e blocca l’arrivo di Rasmus Kristensen (26). Il terzino olandese ha fatto sapere di voler restare, ora Pinto deve trovargli un’offerta che possa fargli cambiare idea oppure deve trovare estimatori di Celik, altrimenti il danese non potrà sbarcare a Trigoria. (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – MORATA DICE SI’ A MOURINHO – Alvaro Morata (30) ha risposto positivamente al pressing di Mourinho che lo ha chiamato per convincerlo a trasferirsi alla Roma. Ora però tocca ai Friedkin, che devono fare uno sforzo economico per strappare l’ok dell’Atletico Madrid. (Leggo)

