“ON AIR!” – FOCOLARI: “Un errore il ritiro a Trigoria con questo caldo”, ROSSI: “Spero che stavolta la Roma punti sul campionato”, COSENZA: “Sanches va bene se prendi pure Kamada”, PES: “Scamacca unico attaccante prendibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dopo due stagioni caratterizzate dal comportamento della squadra nelle coppe europee, preferireste che la Roma puntasse più sul campionato o sulla coppa? Per quanto mi riguarda spero che la squadra punti sulla Serie A, perchè la performance stagionale è data essenzialmente da quello, al netto degli imprevisti o delle prepotenze che puoi subire. Tu devi essere più forte di quelle, perchè le storture arbitrale ci saranno e se sei uno a zero è meglio che se ti trovi sotto di due gol…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Le possibilità che Dybala possa andare via dalla Roma le do allo 0,00001%… Sabitzer? Il dubbio è solo sulla tenuta, è il minutaggio degli ultimi anni che ci lascia un po’ perplessi. Ha giocato un po’ poco, anche se ha militato in grandissimi club dove la concorrenza è tanta… Renato Sanches? Un giocatore che che non sai bene come sta lo puoi prendere come secondo acquisto, non come certezza. La certezza sarebbe Kamada, se prendi lui e Renato Sanches allora va bene…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha scelto Scamacca per il centravanti, le altre opzioni sono o troppo costose o irraggiungibili in prestito. Ora va fatto un passetto verso il West Ham, perchè prenderlo in prestito gratuito è praticamente impossibile. Belotti? A livello caratteriale piace molto sia a Mourinho che ai tifosi, il problema è che il tabellino recita zero gol. Metterlo sul mercato? Non so chi possa prendere un 30enne che guadagna tre milioni e che viene da una stagione del genere, ma magari una squadra di medio livello può uscire…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Questo è il primo giorno di scuola. Giugno è un mese in cui ci si separa dalla vecchia stagione e ci si prepara alla nuova. Ma io stavolta non ho avvertito discontinuità visto che è rimasto Mourinho e anche Tiago Pinto. Non ero sicuro che sarebbero rimasti entrambi, pensavo che uno dei due sarebbe andato via e invece non è stato così. Sono due caratteri forti, ci sono stati momenti di tensione. Pinto è uno che non si espone tanto, ama lavorare dietro le quinte, ma ha un rapporto molto solido con Mou pur avendo delle cose su cui non si trovano d’accordo. Ma questo può capitare in qualsiasi azienda. Se poi però ci sono giornalisti che raccontano una realtà diversa, questo travisamento della realtà può portare a ulteriori tensioni. Spesso nel nostro ambiente c’è questa tendenza a voler essere protagonisti, e questo può far male a una squadra che sta lavorando…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spero che Dybala riesca a giocare di più, almeno il 70% delle partite. L’attacco è un problema: Solbakken ha deluso e Bellotti ancor di più. L’unico che dà garanzie lì davanti è El Shaarawy…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ritiro a Trigoria con questo caldo? Quello che succede questi giorni a Roma non è un’anomalia assoluta, spesso a luglio fa 40 gradi. E’ stato un errore dello staff della Roma, come quello del Milan, perchè a Milano fa caldo uguale. Prima si andava sempre in montagna a fare la preparazione, e invece questa nuova generazione vuole abbandonare il passato perchè pensa sia sbagliato, e invece il passato spesso insegna…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma sono due anni che delude in campionato, Mourinho deve dare una svolta. Deve lottare per vincere uno scudetto o arrivare tra le prime quattro…”

