Mourinho, indizio social: ecco il 3-5-2 con cui schiera la Roma attuale (FOTO)

AS ROMA NEWS – Il ritiro della Roma è ufficialmente cominciato oggi, con i giocatori che si sono ritrovati a Trigoria dalle 9 circa di questa mattina.

Josè Mourinho, rimasto in silenzio durante queste settimane di vacanza, è tornato subito ad essere molto attivo sui social oltre che dentro il Fulvio Bernardini.

L’allenatore infatti ha appena pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae la sua lavagnetta sulla quale il tecnico ha schierato un undici titolare con i giocatori attualmente a disposizione.

Il modulo pare essere un 3-5-2 (anche se a centrocampo non viene mostrata la disposizione dei calciatori), con Mancini, Smalling e Llorente in difesa, Karsdorp e Zalewski sulle fasce, Matic, Aouar e Pagano in mezzo, e davanti le due coppie di attaccanti formate da Dybala e Belotti e Solbakken ed El Shaarawy.

Nella parte più bassa della lavagnetta invece vengono appuntati i nomi dei nazionali che saranno a disposizione del tecnico solo dal 17 luglio prossimo.