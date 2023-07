Mourinho convince Morata, ora tocca ai Friedkin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Servono due acquisti di livello per alzare la qualità della squadra e rendere la Roma davvero competitiva. E’ il mantra di Mourinho, che continua a chiedere un centrocampista e un attaccante per far cambiare marcia ai giallorossi.

La Roma ha chiuso la stagione scorsa al sesto posto e deve recuperare posizioni rispetto alle squadre che hanno chiuso davanti. Per questo Mou è convinto che serva uno sforzo per portare il club a un livello più alto. Il portoghese si è già mosso in prima persona per farlo, chiamando Alvaro Morata, l’attaccante che ritiene ideale per rinforzare il reparto avanzato.

Lo Special One, scrive oggi Leggo, ha convinto il centravanti dell’Atletico Madrid a sposare il progetto Roma. Ma ora bisogna convincere i Friedkin a compiere uno sforzo economico necessario per rinforzare un reparto coi numeri di una provinciale. Dietro allo spagnolo c’è Taremi cercato pure dal Milan. Discorso a parte per Scamacca che Mou considera un’ottima punta di riserva.

L’altro grande sforzo va fatto a centrocampo. Due i nomi che mettono d’accordo sia Mou che la proprietà: De Paul e Sabitzer. Il primo può arrivare solo se viene ceduto Ibanez in tempi brevi. Difficile. L’austriaco, invece, può arrivare solo in prestito con obbligo di riscatto.

Fonti: Leggo / Il Messaggero