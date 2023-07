Karsdorp vuole restare, si blocca l’affare Kristensen

AS ROMA NEWS – Rick Karsdorp vuole restare alla Roma. Superati i problemi con Mourinho, ora la volontà dell’olandese è chiara ed è stata manifestata al club: rimanere ancora in giallorosso e giocarsi qui le sue carte.

Non è la prima volta che succede una cosa simile con il terzino: nell’estate 2020 Karsdorp veniva da un campionato interrotto a metà in prestito al Feyenoord e sembrava a Trigoria di passaggio. La Roma provò a venderlo prima all’Atalanta e poi al Genoa, fino all’ultimo secondo utile. Lui però si oppose a entrambi i trasferimenti, con il risultato di conquistarsi il posto da titolare già dalla prima di campionato a Verona.

Lo scenario attuale sembra più o meno lo stesso. Tiago Pinto è al lavoro per trovargli una sistemazione che permetta alla Roma di fare cassa e permettere l’ingresso in rosa del danese Rasum Kristensen, pronto a sbarcare a Trigoria con la formula del prestito secco. Il problema è che Karsdorp non ha alcuna intenzione di svuotare il suo armadietto e fare spazio al giocatore del Leeds.

A questo punto, per permettere a Kristensen di diventare giallorosso, le possibilità sono due: o Pinto riuscirà a vendere Celik all’estero (ma non sarà facile rientrare dei 7 milioni spesi) oppure dovrà trovare un’offerta talmente convincente per Karsdorp da convincerlo a lasciare Trigoria.

