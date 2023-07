Dybala, assalto del Chelsea. Ma la Joya assicura: “Resto alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Chelsea di Pochettino all’assalto di Paulo Dybala. La notizia di mercato comincia a farsi sempre più insistente, tanto da turbare le vacanze estive di qualche tifoso giallorosso. Ma non della Roma e di Mourinho, che sembrano sicuri della permanenza della Joya.

L’argentino infatti, prima della fine della scorsa stagione, aveva dato la parola sia al tecnico che al club di non avere intenzione di lasciare la Capitale. La clausola rescissoria fissata a 12 milioni e valida per l’estero (fino al prossimo 30 luglio) permetterebbe però a Dybala di liberarsi facilmente dal contratto che lo lega alla Roma, e davanti al pressing di un top club come quello inglese è normale che ci sia un po’ di apprensione.

Al momento il calciatore ha assicurato di non volersi muovere. Lo ha ribadito ieri, al rientro da Londra, all’aeroporto di Fiumicino. A chi gli chiedeva del suo futuro ha così replicato: “Sono carico. Sono contento di stare alla Roma. Rimango? Sì, domani (oggi, ndr) iniziamo gli allenamenti“.

Mou non ci pensa nemmeno a una stagione senza Dybala. La Roma ora ha due strade davanti: far decadere subito la clausola, lasciare la parte fissa a 6 milioni (guadagnata sul campo con i premi raggiunti nell’ultima stagione) e aggiungerne 2 di bonus; oppure non inserire i benefit, tenere invariata la parte fissa, ma ripristinare la clausola anche per la prossima estate.

