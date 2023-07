Roma, si riparte

AS ROMA NEWS – Oggi è il grande giorno. Appuntamento fissato a Trigoria per questa mattina (ore 10, ma qualcuno si presenterà di sicuro prima) per cominciare la nuova stagione, la terza (e teoricamente ultima) di Mourinho alla guida della Roma.

Lo Special One, apparso carico ma al tempo stesso disteso e sorridente al suo rientro nella Capitale, vedrà in Aouar l’unico volto nuovo di questa prima parte di ritiro. L’altro acquisto, il difensore Evan Ndicka, dovrebbe rientrare a Trigoria il 17 come gli altri nazionali: Rui Patricio, Ibañez, Ndicka, Spinazzola, Cristante, Bove, Pellegrini e Solbakken.

A questi quali si aggiungeranno anche i giovani Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti, attualmente impegnati con l’Italia Under 19 nell’Europeo, e che nella testa di Mou saranno i prossimi “bambini” pronti al grande salto. Zalewski ha deciso di tagliarsi le ferie, e sarà regolarmente al “Fulvio Bernardini” insieme a El Shaarawy, il cui rinnovo non è stato ancora ufficialmente annunciato.

Torna a disposizione il difensore spagnolo Llorente, il cui rientro in prestito secco è stato ufficializzato nel weekend, mentre il suo ex compagno del Leeds, il danese Kristensen, potrebbe presto aggregarsi ai giallorossi. Non si presenteranno a Trigoria gli esuberi Matias Vina, Eldor Shomurodov e Bryan Reynolds, anche loro reduci dalle rispettive nazionali. Pinto è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione al più presto.

