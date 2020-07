CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo lunedì 13 luglio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:50 – PSG forte su Lorenzo Pellegrini (24) che ha una clausola di 30 milioni che scade il 31 luglio. Negli ultimi giorni il club francese sarebbe in forte pressing sul ragazzo, salito in cima alla lista dei desideri del ds Leonardo. La volontà del numero 7, al momento, è comunque quella di restare in giallorosso. (Le10Sports.com)

Ore 11:00 – Ezequiel Garay (33) potrebbe approdare in Italia nella prossima finestra di calciomercato: stando a quanto riferiscono dalla Spagna, sul difensore svincolato dal Valencia ci sarebbero l’Inter di Conte e la Roma di Fonseca. (SuperDeporte)

Ore 10:30 – La Juventus vuole Dzeko (34): l’attaccante giallorosso piace moltissimo sia a Sarri che a Paratici e non è da escludere uno scambio creativo con la Roma. (Tuttosport)

Ore 9:30 – La Roma sta cercando di chiudere l’affare Chris Smalling (30) e ora le carte in tavola sono cambiare: i giallorossi stanno cercando di acquistarlo a titolo definitivo (e non in prestito con obbligo di riscatto) a una cifra inferiore ai 20 milioni. (Il Tempo)

Ore 8:50 – Justin Kluivert (21), Cengiz Under (22) e Pau Lopez (25) sono sul mercato. La Roma cercherà di fare cassa con le loro cessioni per riuscire a trattenere Zaniolo. (Leggo)

Seguono aggiornamenti…