“ON AIR!” – CATALANI: “Zaniolo? Con questi non c’è il rischio ma la certezza che venga venduto”, BERSANI: “Inutile vincere queste partite, sono esibizioni”, DI GIOVAMBATTISTA: “Ormai la Roma non può più raggiungere la Lazio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma al netto delle assenze continua a sbagliare palloni a cinque metri, e qui le assenze non c’entrano niente. Fa degli errori che sono inconcepibili… Mancini è un giocatore che piace tanto, ma per due volte perde due palloni disastrosi per allargarla a Peres, una al primo tempo e una al secondo tempo. Sempre lo stesso errore… Zaniolo? L’importante è che resti… Friedkin? Sono tre settimane che leggo che rilancia. Magari lo farà, ma io non riesco a capire cosa sta aspettando. Forse uno sconto, che è anche lecito. Non ce l’ho con lui per questo, ma nemmeno con Pallotta che non cede…la Roma è la sua..”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma tranquilla ha vinto a Brescia, i tre gol di scarto ci stanno tutti. La cosa più importante vista è Zaniolo, per il resto non c’è altro. Ibanez? Leggo dei titoli che sembra diventato Ruud Krol…Io dopo i primi minuti volevo spegnere la tv, ma avete visto che ha combinato? Partita tranquilla, bravi, complimenti a tutti, soprattutto a Zaniolo. Noi romanisti dobbiamo avere paura quando uno dei nostri fa una bella partita, pensate come siamo messi… Sui giornali scrivono che la Roma esulta per il pareggio tra Napoli e Milan che ci consegna il quinto posto…questo è quello che ci lascia Pallotta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gli allenatori sono bravi quando hanno una società solida alle spalle. Tu puoi prendere pure Conte, ma che stagione sarebbe stata? Altro che Spalletti, sarebbe impazzito nel pre-campionato. Qui non c’è possibilità di dare spazio a un progetto a medio-lungo termine, e tu puoi prendere anche Guardiola ma se non gli prendi i giocatori non vai da nessuna parte… A me Juric piace, ma non lo porterei mai alla Roma, lui non ha un backgroung importante, e se non sei in grado di proteggerlo pensa cosa potrebbe succedere alla prima sconfitta…”

David Rossi (Roma Radio): “Vittoria netta e limpida della Roma sul campo del Brescia. Nel primo tempo non siamo stai lucidissimi, ma poi nel secondo tempo la squadra ha dilagato. La Roma non ha fatto una partita scintillante, ma ha fatto comunque una prova da grande, da primi quattro posti, va sul campo del Brescia e senza sforzarsi troppo vince largamente. Portiamo a casa tre punti ma soprattutto la crescita di condizione di Zaniolo. Tutto si può dire tranne che il mister non stia gestendo bene il suo recupero. Per il resto è stata una giornata che ha detto che questa regola dei rigori è la più grossa idiozia mai partorita in Italia e che stiamo facendo ridere tutta Europa… Il pareggio tra Napoli e Milan era il risultato auspicabile per noi, abbiamo consolidato il quinto posto. Ora la Roma ha due partite in casa contro Verona e Inter, possiamo sperare di consolidare il quinto posto che non è il piazzamento dei sogni… Quattro punti nelle prossime due partite? Non ci metterei la firma, la Roma può fare l’en plein…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “La vittoria di sabato? Non vale però…contro il Brescia non vale…queste vittorie non valgono… Ci eravamo lasciati venerdì dicendo: “Chissà se lunedì ci ritroveremo col sorriso sulle labbra”. Secondo me siamo andati anche oltre, è stato un weekend molto positivo…La Roma è una squadra da primi quattro posti in classifica, poi non ci siamo riusciti ed è un demerito. C’è stata una grande fretta di tranciare giudizi dopo la ripresa del campionato, e la Roma è finita dalla parte dei cattivi della lavagna senza tenere conto che i bilanci si fanno alla fine. Ma soprattutto dimenticando le premesse della vigilia, e cioè di una Roma che partiva in seconda o terza fascia, dietro Juve, Napoli, Milan, Inter, Lazio e addirittura Fiorentina. Per me la stagione della Roma non è soddisfacente, perchè pensavo che potesse arrivare terza o quarta. Senza il ko con l’Udinese oggi faremmo altri discorsi perchè c’è chi ha il terrore di non fare nemmeno più un punto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo? Il problema è liberarsi di chi ci ha venduto 10 calciatori come lui in questi anni. C’è rimasto solo lui, ma abbiamo smontato una squadra che era arrivata in semifinale di Champions…abbiamo venduto Salah, che ha fatto 150 gol in Premier League, abbiamo rafforzato tutte le squadre del mondo. La Roma poteva avere una squadra da finale di Champions tutti gli anni, e l’abbiamo sempre smontata vendendo i due o tre giocatori migliori anche quando avevano incassato l’incassabile. Se c’è il concreto rischio di vendere Zaniolo? Ma certo che c’è, fino a oggi non ci sono stati rischi, ma delle certezze…”

Dario Bersani (Rete Sport): “In questo momento la soluzione più semplice è confermare Fonseca, anche per non pagare lui più un altro, la Roma in questo momento non potrebbe nemmeno permetterselo. Ora bisogna ritentare di dare una continuità, per sperare di costruire qualcosa, sperando di non sbagliare strada come è successo troppo spesso… Queste sei partite serviranno per presentarti al meglio a quel 6 agosto… Under è sparito, Kluivert l’ha lasciato fermo, era ora… La Roma si è presentata alla ripartenza in stato larvale, hai vinto per miracolo contro la Samp, hai perso contro Milan e Napoli e ti sei coperto di ridicolo con l’Udinese. A me quello che fai ora, quando non c’è più niente da fare, è come se mi prendessi in giro. Che ora vinci le partite esibizioni non è ammissibile, il valore di una squadra si soppesa quando c’è la tensione agonistica. E ora voglio vedere cosa succederà il 6 agosto. Lì la Roma dovrà dimostrare una maturità…”

Marco Juric (Rete Sport): “Rimane Fonseca, questo secondo me è ovvio. Ma se dovessi dire quello che farei io, è andare a prendere Juric del Verona che ancora non ha rinnovato e quindi è attaccabile. Si cerca sempre l’identità? Devi fare la squadra non con i soldi ma con le idee? Bene, lui è perfetto. E poi ha una personalità che in una città come Roma potrebbe essere importante per gestire quello che c’è…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha poco da gioire. La vittoria contro il Parma non è stata così netta ed abbiamo visto cose preoccupanti. A Brescia i tre punti erano d’obbligo, altrimenti sarebbe stato buio pesto. Ma la Roma non potrà raggiungere la Lazio, io avevo più paura del Napoli…”

Redazione Giallorossi.net