CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 2 febbraio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Una sfilza di no per Massara

In questi ultimi giorni di mercato il ds della Roma ha incassato una serie di no: quello del Tottenham per Mathys Tel (20), quello di Chistopher Nkunku (28), che ha preferito restare al Milan, e anche quello dell’Atalanta per Sulemana (23). (Gasport / Leggo)

Ore 9:45 – Visite mediche per Zaragoza

Bryan Zaragoza (24) sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con la Roma. L’attaccante spagnolo è atterrato nella notte a Fiumicino, pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso.

Ore 8:30 – Ultimo tentativo per Fortini

Massara effettuerà oggi un ultimo tentativo per Fortini (19): sul piatto 11 milioni alla Fiorentina, che riflette anche su Gosens. In caso di arrivo del terzino riprenderebbe quota il ritorno di Tsimikas (29) al Liverpool. (Leggo)

Ore 7:00 – Oggi ultimo giorno di mercato

Si chiuderà oggi, lunedì 2 febbraio, il mercato in Italia: la deadline per concludere gli ultimi affari è prevista per le 20 di questa sera.

IN AGGIORNAMENTO…