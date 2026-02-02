CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 2 febbraio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Una sfilza di no per Massara
In questi ultimi giorni di mercato il ds della Roma ha incassato una serie di no: quello del Tottenham per Mathys Tel (20), quello di Chistopher Nkunku (28), che ha preferito restare al Milan, e anche quello dell’Atalanta per Sulemana (23). (Gasport / Leggo)
Ore 9:45 – Visite mediche per Zaragoza
Bryan Zaragoza (24) sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con la Roma. L’attaccante spagnolo è atterrato nella notte a Fiumicino, pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso.
LIVE! Zaragoza è arrivato a Roma: oggi le visite mediche e le firme. Affare da 15 milioni (VIDEO)
Ore 8:30 – Ultimo tentativo per Fortini
Massara effettuerà oggi un ultimo tentativo per Fortini (19): sul piatto 11 milioni alla Fiorentina, che riflette anche su Gosens. In caso di arrivo del terzino riprenderebbe quota il ritorno di Tsimikas (29) al Liverpool. (Leggo)
Ore 7:00 – Oggi ultimo giorno di mercato
Si chiuderà oggi, lunedì 2 febbraio, il mercato in Italia: la deadline per concludere gli ultimi affari è prevista per le 20 di questa sera.
IN AGGIORNAMENTO…
Sta narrazione che un Sulemana qualsiasi ci abbia snobbato mi convince poco
Ma quale narrazione? Mica c’è scritto così…
è l’Atalanta che ti ha detto di no per Suleimana, come è il Tottenham che ha detto no per Tel…
L’unico che ha detto lui no alla richiesta della Roma, sarebbe il pòro Nkunku, dall’alto delle grandi cose che sta facendo al milan, sto fenomeno…
Chi rifiuta la ROMA, non merita la ROMA.
guardare sempre da dove arriva la notizia……
Buon giorno 1927. Venerdì il CdS edizione Campania aveva una bella foto in prima pagina in cui annunciava un altro colpo per conte, strappato alla Roma. Ecco, la narrazione ci vede sempre soccombere…
Purtroppo è così
“Una sfilza di no per Massara” questo dovrebbe far capire a molti che le trattative si fanno in più di 2 e non sempre capiscono che non siamo così appetibile e quindi i no ci saranno sempre e numerosi fino a quando non diventeremo desiderabile.
Infierire su Massara e altri è non solo ingeneroso ma una dichiarazione di inesperienza sul significato di “trattativa”
questo dovrebbe far capire ai tifosi (??) come viene raccontata la Roma….
una sfilza di no solo alla Roma??? perchè alla Juve ? all’inter ?? al Milan no ??
Calzetta dello sport…. e sai di che parliamo
Daje Roma Daje
Io, se posso, non capisco il senso di questa rubrica: Ci teniamo aggiornati su chi spara sulla magica oppure commentiamo i contenuti negativi sparati?
SFR
Non è la prima volta che un ds della Roma incassa dei no, in parte è normale (dipende dalla diversa valutazione del giocatore), in parte è la conseguenza delle continue estromissioni dalla Champions League e dalle vendite di giocatori senza rafforzare la squadra (che non è un buon segno). Ora dovrebbe cambiare e speriamo di qualificarci alla Champions, mantenendo poi la squadra stabilmente a quei livelli. Anche per la Champions servirà poi una squadra assai competitiva, perché i giocatori forti vengono, se puoi giocartela anche con le grandi squadre, non per prendere batoste di cinque, sei reti.
Dall’anno prossimo che saremo in champions( si perche quest’anno entriamo nelle prime 4)sarà Massara a dire di no a gente mediocre che ci proporranno,e andremo a scegliere solo quelli che vorrà il mister,e al primo ci devo pensare del giocatore di turno,Massarosa deve dire un bel grazie arrivederci,perché noi abbiamo bisogno solo di gente che ha voglia di venire a Roma e non saranno i milioni che cambiano la voglia di un giocatore!!!! Vedi Raspadori andato a Bergamo solo x soldi e ieri rimasto in panca tutta la partita nonostante Lookman già fosse venduto,RIDICOLO di un mezzo giocatore si merita questo!!!!
perche’ invece gli altri , hanno preso solo si….ma fatemi u piacere, scrivere tanto per scrivere , meglio state zitti
Tutti i nomi inventati dai giornalai o suggeriti dai procuratori, hanno detto no alla Roma. Tra quelli cercati dal DS, qualcuno era fattibile, altri no. Ma quando ci sono trattative reali a condizioni accettabili, allora i giocatori arrivano, o no?
Avevamo.ragione Zaragza, e’ il piano P, spero.almeno serva x mantenere il.5 posto,quello.e’ il livello di certi giocatori! non vuol dire essere sempre petulanti,ma guardare la realta’
In effetti siamo quinti e fuori da tutto
Parla x te !! A me questo ragazzo piace. É veloce e sa dribblare, quindi una possibilità gliela concedo più che volentieri. Riguardo al livello di certi giocatori , ti ripeto , non giudico prima di vederli all opera! Siete il male di questa Roma. Solo boni a criticá. Mai un po’ di entusiasmo .
Po’ro Massara.
Parliamo invece dei bianconeri che per sostituire Vlahovic, centravanti di 190cm, ne prendono 3 di 1.70.
Poi si impilano l’uno sull’altro con l’impermeabile lungo…
i giocatori che hanno per così dire snobbato la Roma sono tutti panchinari che non avrebbero spostato niente Soulemana kuku e Guglielmo tel stanno bene ndo stanno……
Incrocio le dita perché vada buca il tentativo per Fortini. 🤞
Ma sul serio c’è qualcuno che crede al quarto posto? Come ho sempre sostenuto l’arrivo di Spalletti alla Juve è stata la nostra condanna. Sarebbe già quasi un miracolo arrivare quinti. Di sicuro Napoli, Inter, Milan, Juve non arriveranno dopo di noi perchè oggettivamente sono più forti e hanno allenatori vincenti. Daltronde non vinciamo uno scontro diretto e non meritiamo di starci sopra. Dobbiamo lottare contro Atalanta e Como per difendere la solita Europa League, a meno che non puntiamo alla coppa che francamente la vedo come unica alternativa per il posto champions. Cerchiamo di essere realistici dai
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.