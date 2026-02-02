LIVE! Zaragoza è arrivato a Roma: oggi le visite mediche e le firme. Affare da 15 milioni (VIDEO)

Notte di attesa e prime luci giallorosse per Bryan Zaragoza. L’esterno spagnolo è arrivato a Fiumicino nelle ultime ore, pronto a dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura con la Roma.
Operazione definita con il Bayern Monaco sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto (che diventerà obbligo in base alla Champions e al raggiungiumento di un certo numero di presenze), fissato a 13 milioni. Qui il LIVE di una giornata tutta da seguire.
AGGIORNAMENTO – L’attaccante spagnolo è atterrato a Fiumicino, pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Nelle prossime ore verranno effettuate visite mediche, poi Zargoza firmerà il suo contratto in giallorosso.
𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐲𝐚𝐧 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐠𝐨𝐳𝐚 🟡🔴
L’esterno offensivo arriva alla #Roma dal #BayernMonaco in prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13. Attesa nelle prossime ore la firma e l’ufficialità ✍🏼#sportitalia #zaragoza pic.twitter.com/F1c59w4mAQ
incuriosisce sto piccoletto…. un thomas hassler iberico 😅
❤️🧡💛
speriamo Rudy ,dai primi nomi fatti (Tels , Nura , Gotz …) sembra la seconda della seconda scelta …. vediamo se sarà un tappabuchi fino a giugno o una inaspettata rivelazione .
Stasera ad Udine per i 3 punti!!!! forza maggica !!!!
Quello è il problema. T.Hassler era un giocatore molto fumoso ed incostante, titolare di una Roma che viaggiava tra il 5 ed il 10 posto.
Si andavamo bene in Coppa Italia allora ma era una Roma 1991-1994 più debole dell’attuale
Non è uj giocatore che ci porta in Champions ma quando spendi 25 mln per un giovane da crescere non ne hai 40 (25+15) per uno più forte.
Ciao Massara
da giugno, 9 mesi, si poteva e si doveva fare di meglio, un incapace, un altro, e non si può dire. Ci sono DS di altro livello, professionisti preparati che fanno le fortune di società e tifosi, gente che tira fuori soluzioni che altri non vedono.
E poi non si vende. Anche quelli in scadenza…
@rudy
Peggio di Bailey non potrà essere, quindi è di certo un miglioramento della rosa.
Fisicamente è integro, salta l’uomo e quello ci serve, dato Elsha non salta piu nulla, semmai lo ha fatto.
Investimento contenuto.
Un giusto tentativo che potrebbe davvero aiutare.
Asterix, se ti riferisci ai 25M spesi per Vaz, qui altri utenti hanno specificato che sono soldi fuori dal FFP in quanto investimento su un calciatore di 18 anni. Quindi in ogni caso non potevano essere investiti con la stessa facilità su un giocatore pronto.
Ma i conti non sono il mio mestiere. Da tifoso sono contento che si sia pensato anche al futuro. Sarò tifoso anche l’ anno prossimo. Se è stato o meno un buon mercato di gennaio lo scopriremo presto.
Asterix il vizio di criticare a priori è l’eterno male del tifo romanista.
È uno che spacca le partite, dribling ubriacante, non ha tra l altro problemi nè a Sx nè a Dx. Crea superiorità numerica. Poi vedremo come si adatterà al ns campionato con difese chiuse. Il ns problema, a mio parere, rimane a dx con Soulè che perde sistematicamente almeno un tempo di gioco e non crea superiorità numerica. Mi fido di Gasperini che dice che in allenamento fa vedere cose diverse. Da profano, da vendere a giugno. Comunque, Gasp, oggi, ha una signora squadra, grazie soprattutto a lui, ricordiamocelo.
@fred
faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto altre volte ad altri utenti: “chi sarebbero questi DS di altro livello rispetto a Massara, professionisti preparati che fanno le fortune di società e tifosi, gente che tira fuori soluzioni che altri non vedono.?”
Se per cortesia mi puoi fare qualche nome perchè, purtroppo, a questa domanda non ho mai avuto risposta, speriamo di avere più fortuna questa volta.
Benvenuto. Sono contento. Ora uniti tutti e concentrati.
Un bias cognitivo associativo me lo fa legare per nome a Lizarazu.
Magari…
o Ludovic Giulÿ ?
O mamma quanto avevo sperato in Lizarazu alla Roma.
Comunque vada una bella pacca sulle spalle a massara e addio e grazie
Prova a fare domanda magari ti prendono
concordo. c’è gente che lo difende a spada tratta dopo i fallimenti al milan (era maldini che faceva venire i giocatori) e rennes. in piu’, se ci si è mossi è perche’ è stato gasperini a muovere le acque e far si che venisse preso SUBITO malen, facendo intervenire i Presidenti.
non ve inventate niente.
Signor nessuno, potete denigrare quanto volete ma è la società che decide mica voi
Non stravedo per Massara. Ma la squadra al momento è 3a e viaggia bene in EL. El Aynaui e Zio sono belle sorprese, Ghilardi mi ricorda Calafiori, non ha dovuto cedere i big, Malen lo ha preso, ha piazzato Baldanzi …. qualcosa ha fatto dai.
avrei preferito El Mala o Tzolis
È chiaramente una terza quarta scelta
discutibile anche la tempistica
andiamo a Udine con attacco contato e pieno di ragazzini
detto questo, daje Zara, dai il massimo per questa maglia, in bocca al lupo
E se era Maldini che prendeva i giocatori , come mai nessuno se lo prende come Ds, ?
Ci sarà nel mondo del calcio una squadra che vuole, vorrebbe, Maldini come Ds?
No , dico Maldini .
Avete già sentenziato che Vaz non è buono…
Però i casi El Aynaoui, Wesley, Ghilardi non vi hanno insegnato niente?
Bryan Zaragoza, congratulazioni per il tuo arrivo. Ti auguriamo successo alla Roma.
A giugno, si spera:
1. Arrivi:
– Ala sinistra: Nusa, Tzolis o El Mala.
– Attaccante: Moise Kean o Zirkzee.
2. Partenze:
– Dovbyk
– Ferguson
– El Shaarawy
– Dybala (a causa degli infortuni, Dybala manterrà uno stipendio ridotto)
– Pellegrini (manterrà uno stipendio ridotto).
manco è finita questa sessione di calciomercato che già pensate alla prossima… sembra che state al luna park… boh…
Massara ha avuto 6 mesi di tempo per tirare fuori dal cilindro un giocatore che ricoprisse questo ruolo fondamentale specie nel gioco di Gasperini . Per quanto mi riguarda con questo giocatore si gioca molto della sua credibilità e permanenza a Roma. La sua fisicità mi lascia molto molto perplesso . .non lo conosco e posso solo sperare che abbia avuto una buona intuizione oltretutto sappiamo che estromettere una tra Juventus Milan e Napoli dalla corsa al 4 posto non sarà affatto facile . Tutt altro .
Sono contento e non mi lamento.
Per me il bicchiere è decisamente mezzo pieno.
Zaragoza va a completare la rosa in un ruolo, l’esterno offensivo sx di piede dx, e con una tipologia di calciatore (velocissimo e molto tecnico, bravo a a saltare l’uomo e creare superiorità) che mancava alla nostra rosa, visto il fallimento di Bailey.
In sei mesi di lavoro ci ritroviamo una rosa completa:
5 difensori centrali x 3 posti, un perfetto mix tra elementi di esperienza e giovani in rampa di lancio, tutti ormai stabilmente nelle rotazioni, all’occorrenza integrati dalla duttilità di Celik e Rensch;
5 esterni di fascia X 2 posti, con la punta di diamante Wesley utilizzabile con successo x entrambe le fasce, Celik cresciuto molto x la fascia dx, il ritorno di Angelino x quella sx, Rensch adattabile su entrambe le fasce ed all’occorrenza anche come centrale e Tsimikas a chiudere il reparto;
4 centrocampisti di livello x 2 posti, tutti forti ed affidabili, compreso Pisilli in grande crescita;
Un attacco finalmente completo e pieno di opzioni con Soulè e Dybala a destra, Zaragoza e Pellegrini a sinistra, Malen e Ferguson al centro, i giovanissimi talenti Vaz e Venturino a chiudere il reparto insieme all’uomo di grande esperienza El Shaarawy, senza considerare Dovbyk che comunque tornerà in campo ad aprile.
Tutti gli elementi nuovi presi sono funzionali al gioco del mister e graditi allo stesso.
Penso che con i paletti del FPF non si potesse fare meglio di così, considerato anche l’infortunio di Dovbyk che ha tolto dal mercato il giocatore che avrebbe dovuto garantirci i soldi x gli acquisti.
Ora la parola al campo, a cominciare da stasera.
Sono d’accordo con te.
La mancata uscita di Dovbyk, causa infortunio, non ci ha consentito un investimento immediato sulla fascia destra.
Abbiamo rimandato l’investimento a luglio e rimediato con questo ragazzo.
Poi sarà il campo a darci il giudizio definitivo sugli acquisti fatti.
Forza Roma Sempre
benvenuto a Zaragoza!
E forza Roma stasera abbiamo assolutamente bisogno di vincere
benvenuto a Roma, volevi dire…
a Zaragoza ci andremo un’altra volta.
Dici pieno di ragazzini?
Vaz ha 19 anni, è solo in Italia a 19 anni vieni considerato ancora un ragazzino.
Stasera scenderà in campo una Roma più che competitiva per portare a casa il risultato , il pericolo principale possiamo essere noi, ( vedasi Mancini col Panathinaikos) oppure arbitri e var.
Pensavo che ar collo c’avesse a pettorina pe li minorenni che viaggiano da soli, ed invece er n’semplice marsupio a tracolla
Come con Malen e Vaz, questo nome è uscito fuori solo un paio di giorni prima della firma, cioè quando era tutto ormai già deciso. I fatti sono 2: o, veramente, una trattativa da 15 o 20 milioni di euro tra calciatore, società, procuratori e tutto il circo dietro si completa con un paio di telefonate, oppure, forse, tutti i vari nomi usciti sui giornali non erano reali, e Massara ha trattato questi giocatori per diverse settimane senza che nessuno ne sapesse niente.
Sono sicuro che ci farà divertire e creerà la superiorità numerica facilmente con i suoi dribling che lasciano sul posto l’avversario. Ha due cosce molto forti e il baricentro basso e per quello che ha uno spunto e uno scatto da fermo che è difficilissimo fermare per gli avversari. Proprio quello che mancava alla Rima, l’imprevedibilità e, Soulè a parte, la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno che per lui è come bere un bicchiere d’acqua. Anche il tiro mi sembra niente male (per quello che si vede dai filmati). Poi se Gasperini ha dato l’ok sono più che tranquillo.
mateta era da prendere,un botto di gol , Gasperini cerca i gol ,poi se mi sbaglio lo dico
mah è chiaramente un quarta quinta scelta come sempre, a noi serve uno che fa goal e questo non segna
Un modesto 24 enne che scaldava la panchina preso come pezza l’ ultimo giorno di mercato poi se non si arriva quarti è colpa di Gasperini
Massara ha fatto molto ora aspettiamo che i frutti maturino…..
Sarei curioso di sentire il pensiero di @SAVERIO circa questo giocatore e di tutta questa operazione sotto il profilo economico in generale .
