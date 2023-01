CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 2 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – FRESNEDA IL GRANDE OBIETTIVO PER LA DESTRA – In attesa di offerte per Kasdorp, la Roma è alla ricerca di un terzino destro su cui costruire la fascia del futuro: il preferito di Pinto è il giovane Ivan Fresneda (18) del Valladolid, ma sullo spagnolo ci sono diversi club europei. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – ANCHE LA ROMA SOGNA DE PAUL – Secondo quanto riportato dal reporter di Marca, Ekrem Konur, i giallorossi stanno monitorando la situazione di Rodrigo De Paul (27). Il calciatore argentino gioca poco all’Atletico Madrid e gradisce un ritorno in Serie A. Anche Milan, Juventus e Inter lo vogliono.

Ore 9:45 – IL SASSUOLO ORA PUNTA TAHIROVIC – Dopo aver puntato Bove e Volpato, ora il Sassuolo punta anche Benjamin Tahirovic (19). La Roma e Mourinho però non hanno nessuna intenzione di cedere il ragazzo, mentre sono pronti a discutere per gli alti due giovani. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – SHOMURODOV, LA ROMA APRE AL PRESTITO – Il Torino resta in pressing su Eldor Shomurodov (27) ma non intende impegnarsi con un acquisto a titolo definitivo. La Roma deve fare spazio a Solbakken e ora apre a un prestito con diritto di riscatto. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – FRATTESI IL PRIMO OBIETTIVO – Davide Frattesi (23) resta il grande obiettivo di Pinto anche per questo mercato di gennaio: manca l’accordo col Sassuolo, ma il gm vuole provare ad accontentare Mourinho. (La Repubblica)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!