Riecco Dybala. E la Joya lega il suo futuro a quello di Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Olimpico si prepara a riassaporare le magie della Joya. Domani pomeriggio contro il Bologna Paulo Dybala sarà di nuovo in campo da titolare, pronto a trascinare la squadra alla prima vittoria del 2023.

Ma il futuro dell’attaccante argentino, appena laureato campione del Mondo con la sua nazionale, resta incerto. Ne ha parlato Tiago Pinto oggi nell’intervista alla Gazzetta dello Sport: per il gm Paulo è felice a Roma, e sarà lo stesso Dybala a trascinare la squadra verso i traguardi prestigiosi a cui ambiscono sia lui che il club.

Per il Corriere dello Sport oggi in edicola invece il futuro della Joya è legato a doppio filo a quello di Josè Mourinho. Se il tecnico dovesse decidere di salutare al termine della stagione, anche Dybala potrebbe farlo.

La scelta di venire a Roma è stata fortemente condizionata dalla presenza nella Capitale di un tecnico come lo Special One. Che ora però ha dei dubbi sul progetto di crescita del club: i paletti del Fair Play Finanziario sono particolarmente stringenti, e difficilmente i Friedkin potranno esaudire i desideri di Mou sul mercato. Per questo il tecnico discuterà a fine anno dei nuovi programmi con i proprietari del club. Con Dybala spettatore interessato.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport