Champions e cessioni: così la Roma potrà accontentare Mou sul mercato

AS ROMA NEWS – Le parole di Tiago Pinto di oggi alla Gazzetta dello Sport (LEGGI QUI) fanno chiarezza sulle difficoltà che la Roma sta affrontando e affronterà sul mercato nei prossimi anni per via del settlment agreement pattuito con la Uefa.

Paletti che rendono strettissimo lo spazio di manovra per possibili acquisti. Ora tocca alla squadra raggiungere sul campo obiettivi sportivi che potranno dare un grande aiuto alla Roma e a Tiago Pinto in chiave mercato.

Raggiungendo il traguardo Champions League i ricavi del club avrebbero un grosso boost: nelle casse della Roma finirebbero 50 milioni di euro circa, soldi che darebbero una boccata d’ossigeno non indifferente al mercato giallorosso della prossima estate.

Per fare un calciomercato sostanzioso e accontentare Mou servirà probabilmente almeno una cessione che garantirà un minimo di liquidità: Zaniolo in bilico, ma anche Abraham potrebbe essere sacrificato davanti a un’offerta sostanziosa. Occhio poi ai giovani del vivaio che la Roma sta lanciando in questi anni: da loro arriverebbero plusvalenze nette e corpose.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport