La mossa dei Freidkin: aumentano i ricavi sponsorizzando la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I conti in rosso dell’ultimo bilancio della Roma non hanno di certo preso alla sprovvista i Friedkin, che conoscono perfettamente la situazione finanziaria del club.

I texani stanno portando avanti un programma a lungo raggio che porterà a un risanamento dei conti iniziato con una serie di ricapitalizzazioni e proseguito con l’uscita del club dalla borsa.

L’ultimo step è stato quello di affidare il back sponsor della maglia della Roma alla propria catena di resort di lusso, Auberge Resort, con un contratto di tre anni a cifre considerevolmente più alte rispetto ai 3 milioni annui pagati precedentemente da Hyundai.

Soldi che daranno ossigeno ai conti in rosso del club. Una scelta strategica che apre una nuova strada per l’aumento dei ricavi, sfruttando l’ampio portfolio del Gruppo e ricalcando un percorso seguito da anni da diversi top club europei.

Fonte: La Repubblica