DAZN alza i prezzi per i nuovi abbonati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Col nuovo anno, DAZN ha reso noto il nuovo listino prezzi in vigore per i nuovi abbonati, e arrivano brutte sorprese.

Per quanto riguarda il piano Standard, che permette due visioni contemporanee ma solo a patto che i due dispositivi siano collegati alla stessa rete, il prezzo di 29,99 resterà solamente se si accetta di rimanere abbonati continuativamente per 12 mesi, non potendo, per esempio, interrompere l’abbonamento nei mesi estivi con la Serie A ferma. L’abbonamento di un solo mese costerà invece 39,99 euro, per un aumento di 10 euro rispetto al vecchio listino.

Il piano Plus, che permette un massimo di quattro visioni contemporanee, a patto che le due coppie di dispositivi siano collegate alla stessa rete, passerà a costare 44,99 euro al mese accettando di rimanere abbonati continuativamente per 12 mesi, per un aumento di 5 euro mensili rispetto ai vecchi 39,99. Il singolo mese costerà invece 54,99 euro, per un aumento di 15 euro rispetto al prezzo precedente.

Nasce anche un nuovo piano, denominato Start, che permette la visione di tutti i contenuti di DAZN eccetto quelli calcistici, con due visioni contemporanee sotto la stessa rete: in questo caso il prezzo è unico ed è di 12,99 euro mensili.

Importante comunque sottolineare come gli utenti che hanno un abbonamento già attivo non vedranno aumentato il prezzo dello stesso.