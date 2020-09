CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo lunedì 21 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:30 – Solskjaer valuta di reintegrare Chris Smalling (31) in rosa se non dovesse arrivare una proposta per il difensore in linea con le richieste del club. (theathletic.com)

Ore 11:00 – Smalling resta l’obiettivo primario per la Roma, ma qualora non si sbloccasse l’affare con lo United i giallorossi potrebbero tornare con forza su Marcao (24) per il quale era già stata presentata un’offerta di 13 milioni respinta dal Galatasaray che ne chiede 15. (Il Tempo)

Ore 10:50 – Retroscena Fonseca: in estate avrebbe rifiutato un contratto triennale da 5,5 milioni di euro a stagione da un club cinese per poter rimanere ancora sulla panchina della Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 10:30 – Friedkin avrebbe chiesto al Napoli di inserire una clausola nell’affare Milik (26) che preveda uno sconto in caso di infortunio. L’attaccante, furioso per come sta evolvendo la vicenda, ora pensa alla fuga in Premier. (Il Tempo – Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – Fonseca ha chiesto, oltre a Smalling, anche il ritorno di Nikola Kalinic (32) come centravanti di riserva. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Offerta della Sampdoria per Federico Fazio (33), scaricato dal Cagliari che stanno per chiudere con Godin. Juan Jesus (29) invece continua a non accettare proposte e rischia di non essere più convocato. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Milik si complica, la Roma pensa a un piano B: Luka Jovic (22) del Real Madrid e Moise Kean (21) dell’Everton le piste più calde. (Corriere della Sera)

Seguono aggiornamenti…