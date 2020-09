“ON AIR!” – BERSANI: “Fonseca è in tilt totale, non c’è un secondo da perdere sul mercato”, CORSI: “Friedkin non sapeva dei crociati di Milik, assurdo”, PETRUCCI: “Attaccante? Più che il colpo di scena, temo il colpo di scemo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Era la Roma che mi aspettavo. Nel primo tempo è stata simpatica, e poi a un certo momento la Roma decide di non giocare più. Ma è quello che fa sempre. Di Friedkin sono molto contento, di quello che stanno tentando di capire e di poter fare. Sono davvero fiducioso. La Roma è questa qui, per arrivare quarta deve battere tutte le squadre che gli sono inferiori, e il Verona visto sabato è una squadra davvero molto modesta. La Roma giochicchia, fa capire che potrebbe ma o non vuole o no può…Ma per me il pareggio era in preventivo, era quello che mi aspettavo. Per Fonseca è cominciato il patibolo: io pensavo che a ottobre si sarebbe parlato di Sarri, e invece a settembre parliamo di Allegri… Dzeko? Lui vuole andare via, vuole vincere un campionato anche in Italia, e questo ci sta…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Kumbulla è molto bravo. Marcao ha un piede educatissimo, e per di più è di piede macino, . Dzeko? Io pensavo che la Roma ce l’avesse un centravanti, ma vuole andare via a tutti i costi e per questo non è una situazione di forza. Milik? Già so come finisce, se viene qui viene uno zoppo, finisce che hai preso uno rotto, per cui siamo già incartati… Jovic? Viene da una stagione terrificante, a Madrid ha fatto un casino, e comunque il Real ti chiede un botto… Giroud? E’ uno che da due gol a campionato… Più che il colpo di scena, temo il colpo di scemo, visto che si agita intorno alla Roma…sono molto pessimista…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Non si può aspettare un minuto se non si vuole dare alla Roma una stagione di tribolazioni, di anonimato. Se non vuoi arrivare settimo, non devi perdere un secondo. Perchè quello ci aspetta se non metti mano al portafoglio. Servono rinforzi in tutti i reparti, esattamente come paventavamo. Ogni giorno perso sono punti persi… La Roma deve capire entro 48 ore se resta o no Dzeko, e se dovesse restare deve dare il fritto per questa maglia. Serve mettere un punto, basta lassismo. Bisogna ribellarsi a questa dimensione, e se perdi un altro anno rischi di avere grandi difficoltà a rialzarti e a tornare competitiva… Fonseca è in tilt totale…Ma ora mi viene da dire che bisogna tenersi Fonseca, perchè non mi serviva Verona per capire che non legge le partite e litiga coi cambi. Intervenire dopo Verona è una cosa da poveracci, se hai scelto lui, ora vai avanti con lui. Ma ora dove lo cerchi un altro allenatore? Riandiamo un’altra volta da Spalletti? A me fa spavento uno che cambia dopo una partita…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il ritardo grave sul mercato non è stato tanto Milik-Dzeko, e forse nemmeno Smalling. La cosa che avresti dovuto fare subito era il vice attaccante, sono tre mesi che lo sai! Ma quant’è che lo sai che ti serve un altro centravanti, e questa cosa la potevi fare…Se avessi avuto un discreto attaccante di riserva, forse a Verona sarebbe andata diversamente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Fonseca perde con la Juventus, a un punto dopo due partite, rischia davvero di essere cacciato…Chi lo manda via? La società. Sarà Friedkin, c’è un presidente, sarà lui a farlo…Allegri? Io non ci credo a questa ipotesi… La Roma così rischia di essere quella dei cinque allenatori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Finalmente sui giornali vedo un attacco a Fonseca, non se ne può più di vederlo sulla panchina della Roma…Questo tipo di calcio non è per lui, si vede anche nelle scelte che fa. Speriamo che possa essere allontanato, e si poteva fare prima. Se Friedkin vuole crescere, come sembra, dovrebbe allontanare anche Fienga. Sono loro che stanno affossando la Roma. La storia di Milik è tra le più incredibili del mondo. Ve la racconto io: Friedkin decide di far fare dei controlli al giocatore in una clinica di sua fiducia e il medico lo informa che Milik sta bene, ma che comunque si tratta di un giocatore che ha tutti e due i crociati già operati. Friedkin, che non sapeva di questa cosa, chiama Fienga e gli chiede di far abbassare le pretese a De Laurentiis, che diventa una bestia. Friedkin non è Pallotta, i soldi li mette lui, è incredibile che nessuno gli avesse detto questa cosa. Ecco perchè spero che Fienga e Fonseca vadano via prima di subito…”

David Rossi (Roma Radio): “La partita di sabato col Verona è stata rognosa, la Roma non ha giocato una partita eccezionale, si poteva fare meglio contro una formazione imbottita di ragazzini. E’ mancato il gol che ci avrebbe regalato i tre punti. E’ stato un esordio né carne né pesce. Dzeko? Se non ha giocato è una scelta del tecnico che se ne assume le sue responsabilità. Allegri? C’è stato questo episodio a Ballando con le Stelle. Che un allenatore importante come Allegri non sia un ingenuo è ovvio, il suo “vediamo” è la voglia di mettersi a disposizione di società importanti. A oggi non è il caso della Roma, dato che non ha la necessità…Non mi sembra serissimo fare ragionamenti su una battuta fatta prima di mettersi a ballare il mambo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “L’errore grave è stato tenere Fonseca, che ora è sotto scopa e i giocatori lo sanno…L’errore è stato tenerlo… Dzeko? Non possiamo dire che si è rifiutato di giocare, non abbiamo le prove. Pellegrini? Ha fatto il tiro più bello della partita, ma se la prendono sempre con lui. E nessuno dice niente di Diawara, che non ha fatto niente, e di Veretout, che ha recuperato due palloni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ma ragazzi, secondo voi Allegri prende una squadra che non ha ambizioni importanti e per di più in corsa? Ma gli dovresti offrire il mondo… Bisogna essere concreti: la Roma attuale non è una meta per Allegri, non è possibile… Ecco, per Rangnick invece è una meta possibile… Dobbiamo essere realisti, qua ho sentito esaltare Ibanez ed è invece un giocatore che non può giocare nella Roma. Contro la Juve mi auguro giochi Kumbulla… E poi che puoi mettere Cristante in mezzo alla difesa? E a destra puoi giocare con Karsdorp? Ma ragazzi, dai…è lì che mi preoccupo… Pellegrini secondo me a Roma troverà sempre problemi, e non so per quale motivo. Molti tifosi sono critici, e il perchè non lo so. Io nella Roma attuale tutto farei tranne discutere Pellegrini, dato che ci sono altri giocatori che non sono all’altezza della Roma, mentre lui lo è…”

Franco Melli (Radio Radio): “Al Verona mancavano sette giocatori, la Roma avrebbe dovuta batterla comunque, anche senza centravanti… Pedro non ha mai preso lo specchio della porta manco per sbaglio… Pellegrini? E’ bravo, ma non riesce a essere incisivo. A me piaceva molto agli inizi, ma rende meno di quanto potrebbe…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cambiare allenatore? Anche se è iniziata la stagione che problema è, meglio prima che poi…Questo fa parte del calcio, si sa che può essere così… Pellegrini? Per me è un grande giocatore, è chiaro che ti aspetti qualcosa in più, che si prenda la squadra in mano. E invece spesso la squadra gli sfugge. Se riuscisse a trasferire le sue potenzialità in qualche gol allora diventerà davvero il capitano…”

