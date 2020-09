Roma, rivoluzione Friedkin: contatti con Allegri. E per il ds in pole c’è Rangnick

ULTIME NEWS AS ROMA – In tanti invocavano un cambio di rotta all’interno della Roma, e molto presto la nuova proprietà targata Friedkin comincerà a dare un’impronta nuova e precisa al club. Specialmente dal punto di vista sportivo.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), sarà difficile vedere Paratici come prossimo ds, dato che il dirigente juventino, in uscita dai bianconeri, sembra più tentato da mete più importanti come il Barcellona. Friedkin ha invece incontrato Rangnick, che gli è stato presentato dagli uomini del fondo Elliot, e l’impressione è stata molto positiva.

Ma il cambiamento più importante potrebbe avvenire in panchina: il nome di Allegri diventerebbe caldissimo nel caso in cui la Roma decidesse di qualora il club giallorosso decidesse di sostituire Fonseca. L’ex tecnico bianconero è libero e ha contatti con la Roma. Diretti e indiretti. Per ora si tratta di conversazioni informali, ma l’ipotesi di una chiamata esiste davvero.

Fonte: Il Tempo