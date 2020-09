Jovic o Kean: la Roma prepara il piano B per l’attacco

AS ROMA NEWS – Milik non si sblocca, e così la Roma sta cominciando a preparare un piano B per l’attacco. Lo sostengono un po’ tutti i quotidiani oggi in edicola. Il centravanti polacco resta ancora l’ipotesi più probabile, ma non vanno sottovalutati i problemi crescenti che si sono creati in queste ore.

Sia col Napoli, a cui la Roma ha chiesto di cambiare i termini dell’accordo (imaggior valutazione due giovani nell’affare, Modugno e Meloni, e prestito che da annuale diventi biennale), che col giocatore: Milik infatti è andato su tutte le furie dopo le voci sulle sue condizioni fisiche, tanto che ora starebbe pensando a una fuga in Premier.

Per tutti questi motivi l’affare è a serio rischio: oggi le parti proveranno a riavvicinarsi, ma la Roma prepara la strada a un attaccante alternativo che possa sostituire Dzeko (scontento, e smanioso di raggiungere Ronaldo alla Juve). I nomi più caldi sono due.

Il primo è Luka Jovic, 22 anni, attaccante serbo del Real Madrid che potrebbe lasciare i Blancos in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’altro nome è quello di Moise Kean, giocatore già spinto in giallorosso da Mino Raiola in passato. Più complicati gli altri nomi che portano ad Andrea Belotti e Olivier Giroud. Quasi impossibile invece l’idea Morata.

