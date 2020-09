Dzeko-Fonseca: rapporto ai minimi storici. E il portoghese ora rischia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aria subito tesa in casa Roma. Dopo appena una partita di campionato a Trigoria si respira un’atmosfera pesante. I rapporti tra Edin Dzeko e l’allenatore Paulo Fonseca, racconta l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci – G. Cardone) sono ai minimi storici.

Già nel post partita di Siviglia si era capito che tra i due non corresse più buon sangue, ora il bosniaco ha già le valigie pronte in direzione Juventus. Ma l’affare Milik si complica e i bianconeri hanno cominciato a pensare a un altro attaccante, con Giroud e Morata in lizza. E la Roma rischia di ritrovarsi con uno Dzeko scontento da separato in casa.

In tutto questo bailamme chi rischia davvero è però Paulo Fonseca: Friedkin ha fretta e non ha intenzione di avere pazienza, anche se per un eventuale cambio di allenatore bisognerà prima aspettare il nuovo direttore sportivo a cui affidare la scelta del nuovo tecnico.

Fonte: La Repubblica