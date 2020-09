Fonseca forza la mano: dopo Smalling chiede il ritorno di Kalinic

NOTIZIE AS ROMA – Le prime critiche cominciano ad aleggiare intorno a Paulo Fonseca e così l’allenatore giallorosso alza la voce e decide di prendere di petto la situazione, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani). Forzando la mano. Basta sentirlo parlare per rendersi conto di quale sia il suo pensiero.

Fonseca capito che nessuno gli concederà tempo di assemblare la squadra. Così vuole andare sul sicuro. Ecco perché, sia prima che dopo la gara di Verona, ha chiesto Smalling, spiazzando la società. Ok Kumbulla, ma fondamentale è il ritorno dell’inglese.

E, come se non bastasse, rivela oggi Il Messaggero, il portoghese insiste per riavere anche Nikola Kalinic come centravanti di scorta: va bene Milik, ma in panchina Fonseca vuole un attaccante esperto. E il profilo del croato è quello che serve. Kalinic è d’accordo, e da tempo sta rifiutando ogni proposta, in attesa che la Roma accontenti il suo tecnico e gli faccia una chiamata per riportarlo a Trigoria.

Fonte: Il Messaggero