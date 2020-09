Paratici si avvicina alla Roma: il ds porta Allegri o Sarri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin ha pronto un piano per la Roma: dietro suggerimento di Fienga vuole portare Paratici alla Roma come prossimo direttore sportivo. L’accordo è possibile, anzi, probabile dato il ds della Juventus, racconta oggi la Gazzetta dello Sport, viene dato in uscita dai bianconeri a ottobre, data del prossimo cda che dovrebbe sancirne l’addio.

Per Paratici è pronto un triennale da 2 milioni a stagione, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), e non è da escludere che indichi Maurizio Sarri, riproponendo il percorso che, nonostante lo scudetto del post Covid-19, è stato bocciato da Agnelli.

L’altro nome in lizza è quello di Massimiliano Allegri, top coach disoccupato, che andò invece via proprio per lo strappo soprattutto con Nedved e con lo stesso Paratici (e non con il presidente bianconero). Fare la pace qui, però, è possibile, anche perché Allegri preferirebbe restare in Italia. “Io alla Roma? Vediamo, non si sa” detto con il sorriso, sabato sera a Ballando sotto le stelle.

Fonti: Il Messaggero – Gazzetta dello Sport