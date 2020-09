Juventus, Paratici: “Non c’è una situazione Dzeko, ce ne sono anche altre in essere”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Sampdoria.

Il dirigente bianconero ha parlato di calciomercato, in particolare soffermandosi sulla questione legata all’affare Edin Dzeko. Queste le sue parole:

“Non c’è una situazione Dzeko, ma relativa all’attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell’attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo con serenità e calma.

Mancano 15 giorni, l’importante è avere in testa l’idea. Se Dzeko può arrivare a prescindere? Ripeto, non c’è una situazione Dzeko ma anche altre in essere“.

Fonte: Sky Sport