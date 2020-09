Roma, le voci su Allegri si infittiscono: le ultime

AS ROMA NEWS – Dopo una sola partita la posizione di Fonseca sembra già in discussione. L’allenatore portoghese aveva concluso la passata stagione con risultati piuttosto deludenti, e il passo falso di Verona ha scatenato malumori di una tifoseria non proprio convinta delle capacità del proprio tecnico.

La battuta di Massimiliano Allegri di ieri ha poi fatto il resto: l’ex allenatore di Milan e Juventus, durante un fuorionda a Ballando con le Stelle, non ha chiuso alla possibilità di allenare la Roma. Frasi che sono bastate per scatenare una ridda di voci sull’eventualità che il tecnico possa sedere presto sulla panchina giallorossa.

Dalla Spagna il sito “todofichajes.com“, Dan Friedkin non vorrebbe perdere altro tempo e cominciare un nuovo progetto tecnico con Allegri addirittura prima della partita di domenica prossima contro la Juventus. Ipotesi che sembra piuttosto improbabile.

Ma a gettare altra benzina sul fuoco sono le parole di Eleonora Trotta, giornalista di Calciomercato.it, che su Twitter ha definito “più di una semplice idea” quella di Allegri alla Roma. Lo spettro dell’allenatore toscano già aleggia sopra la testa di Fonseca. E la stagione è cominciata da un solo giorno.