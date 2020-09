Roma, è il momento dei rinforzi: subito Smalling e due attaccanti per “salvare” Fonseca

EDITORIALE – L’arrivo della nuova proprietà non è di certo capitato nel momento migliore, tra un campionato appiccicato all’altro, un mercato aperto e più corto, e con pochissimo tempo per ristrutturare una società che ha bisogno di un ricco restyling, sia tecnico che dirigenziale.

Friedkin ha come prima cosa ordinato i tagli. Lo si intuisce dalle mosse di mercato fatte fino ad ora: via Kolarov, Florenzi, Schick, Under e Dzeko. Dentro per ora solo Kumbulla, un giovane di belle speranze che è valso un consistente investimento, più un parametro zero (Pedro) preso da tempo. Troppo poco.

La Roma ha già perso due punti a Verona per di alcune scelte tardive di mercato. La mancanza di un nuovo centravanti è da rintracciare soprattutto nell’assenza di un direttore sportivo che sappia dare un indirizzo preciso alle strategie giallorosse. Domenica sera c’è la Juventus, un appuntamento di quelli che possono spostare parecchio: perdere quella partita significherebbe mettere nei guai Fonseca, partito già abbastanza debole, e mettere subito in salita una stagione complicata.

Per questo servono subito due o tre rinforzi: un attaccante, se non due, e un centrale che permetta al tecnico di schierare una difesa a tre degna di tale nome. E quel difensore non può che essere Smalling, un calciatore che a questa squadra serve come il pane. Per l’attacco invece è necessario trovare un centravanti che possa sostituire degnamente Dzeko. A proposito, il comportamento di Edin è stata una vera delusione: da un capitano mi sarei aspettato ben altro atteggiamento nei confronti di una squadra e di un club che lo sta ancora ricoprendo d’oro.

Per l’attacco, dicevo, serve avere le idee chiarissime: Milik sarebbe una buona soluzione, ma non è l’unica. Serve un bomber, un attaccante cattivo sotto porta, uno che sappia attaccare la profondità: la Roma ha già abbastanza trequartisti, ha tanti palleggiatori in grado di creare gioco nella metà campo avversaria, ora manca lo stoccatore finale, uno che si mangi la porta. Di vitale importanza poi individuare un vice con le stesse caratteristiche, e che sia in grado di garantire a Fonseca un’alternativa valida in attacco.

Queste le priorità. Anche se per far fare alla squadra un salto di qualità servirebbero anche altri rinforzi: un regista di spessore in primis. Ora però è il momento di accelerare: la gara di domenica è già fondamentale. Un altro passo falso, incredibile a dirlo, aprirebbe già la prima crisi della Roma. Basti vedere come ribolle già la tifoseria dopo il passo falso di Verona: ormai è chiaro, a Fonseca non gli si perdonerà più nulla.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini