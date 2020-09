LIVE – Milik-Napoli, via al colloquio decisivo: o dentro o fuori. Ma la Juve chiude per Morata, e la Roma si tiene Dzeko

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – E’ fatta per Morata alla Juventus: affare ai dettagli, l’arrivo dello spagnolo è previsto domani a Torino. Sembra dunque definitivamente sfumato Dzeko, e di conseguenza anche il passaggio di Milik alla Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 – Qualcosa sembra essere cambiato dentro la Roma, ora non più convinta che cedere Dzeko sia la soluzione tecnica ed economica migliore per il club. Lo scrive in questi minuti il portale “Repubblica.it” (M. Pinci).

A Trigoria infatti serpeggiano dubbi sul fatto che Milik sia la mossa più conveniente a certe cifre. Ecco perchè l’unica possibilità che tutto si sblocchi è che il Napoli scenda a più miti pretese. Ma al momento la soluzione più probabile è vedere ancora Dzeko con la maglia della Roma per la gara contro la Juventus.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – Tra poco ci sarà l’incontro tra l’agente di Milik, Pantak, e la dirigenza del Napoli per capire se è possibile sbloccare il trasferimento dell’attaccante alla Roma. Presente anche l’intermediario Fabrizio De Vecchi.

Il colloquio di queste ore sarà decisivo: o dentro o fuori. La Juventus aspetta: il preferito di Pirlo resta Dzeko, ma i bianconeri hanno bloccato Morata e non aspetteranno oltre. In caso di fumata nera, la Juve chiuderà per lo spagnolo mettendo fine alla querelle.

Tra poco alle 17.30 nuovo e decisivo confronto tra l’agente di Arek #Milik (David Pantak) e il #Napoli per sbloccare il passaggio del polacco all’#ASRoma. Presente anche l’intermediario Fabrizio De Vecchi. Dentro o fuori: la #Juventus aspetta #Dzeko e intanto ha bloccato #Morata — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 21, 2020

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – Morata sempre più vicino alla Juve: stando a quanto riferisce Sky Sport si può chiudere a breve. L”accelerata dei bianconeri sta ovviamente avendo un effetto a catena, col Napoli che in giornata avrà un vertice con l’agente di Milik. Lo riferisce in questi minuti Alfredo Pedullà su Twitter.

La #Juve era su #Morata da questa data, UNICO nome alternativo fatto, al netto della vicenda #Suarez molto nebulosa. A conferma che la Juve non era pronta a chiudere #Giroud, neanche #Cavani, neanche #Lacazette. In giornata nuovo vertice agente #Milik–#Napoli @tvdellosport https://t.co/RRrzKazCzF — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 21, 2020

AS ROMA NEWS – La Juventus cambia obiettivo, stanca del tira e molla tra Roma e Napoli per Milik. I bianconeri, riferisce in questi minuti Sky Sport, stanno virando con decisione su Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid che ha già avuto un passato importante in bianconero.

A questo punto è concreta la possibilità che Dzeko resti alla Roma, soprattutto se la virata dei bianconeri sul centravanti spagnolo portasse a una fumata bianca. A quel punto Edin dovrebbe per forza di cose rassegnarsi a restare in giallorosso. A saltare però non sarebbe il trasferimento del bosniaco in bianconero, ma anche quello di Milik alla Roma, sul quale i giallorossi cominciano ad avere dubbi dopo che Friedkin ha chiesto al Napoli una clausola che preveda uno sconto dei soldi pattuiti per il riscatto in caso di nuovo infortunio.

Al momento dunque si sta rafforzando l’ipotesi di una permanenza di Edin Dzeko alla Roma. Ma con quale spirito resterebbe l’attaccante dopo che ha sperato per settimane che il suo trasferimento alla Juve si concretizzasse? Per la Roma non perdere il bosniaco sarebbe una buona notizia dal punto di vista tecnico, restano però i dubbi su quanta voglia il calciatore abbia di rituffarsi nell’avventura giallorossa.