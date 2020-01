CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo lunedì 27 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:10 – In partenza infatti il 3° portiere Fuzato (22), che potrebbe finire in prestito al Vitoria Setubal, col suo posto che sarà preso da Rafael, estremo difensore attualmente al Cagliari. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 13:10 – Carles Perez (21) è davvero a un passo dal diventare un giocatore della Roma, previsto per domani lo sbarco in Italia…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 13:00 – La Roma starebbe pensando all’acquisto last minute di Piatek (24). C’è già stata una chiacchierata tra la dirigenza giallorossa e quella rossonera, il centravanti polacco potrebbe arrivare in prestito qualora il Milan non riuscisse a piazzarlo. (laroma24.it)

Ore 12:30 – Forte interesse dell’Everton per Cengiz Under (22), pronto a offrire 34 milioni di sterline per portarlo in Inghilterra a gennaio. Il calciatore però al momento non ha intenzione di lasciare la Roma e ogni discorso potrebbe essere rimandato a giugno. (Turkish Football)

Ore 11:20 – Steven Nzonzi (31) ha trovato l’accordo con il Rennes. Ora, il centrocampista attende solo l’intesa tra club per tornare in Patria. (Eleonora Trotta su Twitter)

Ore 10:30 – il Valencia aveva un diritto di prelazione su Villar (21) e avrebbe voluto esercitarlo ma è stata determinante la volontà del giocatore che, dopo aver parlato con Fonseca, ha espresso il desiderio di venire in Italia. (Il Tempo)

Ore 8:10 – Il difensore brasiliano Ibanez (21) è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche con la Roma.

