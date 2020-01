IBANEZ: “Sono veloce e forte di testa. Fonseca mi ha convinto a venire qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roger Ibanez, fresco di ufficialità con la Roma, ha parlato a Roma Tv per raccontare le sue sensazioni e per spiegare le sue caratteristiche principali da difensore. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Questa è per me una cosa stupenda. Sono troppo contento di essere arrivato qui. La Roma ha tutto ciò che voglio, un grande nome e una squadra grandissima. Penso che mi troverò bene. In Italia ho passato un anno di esperienza. Sono migliorato molto, nel calcio italiano la difesa è di fondamentale importanza. Penso che questo serva per giocare nella Roma.

Sono veloce, ho tecnica, salto alto, sono forte di testa. Devo giocare per farlo vedere a tutti. Prima di scendere in difesa, ho giocato anche come centrocampista. Ho parlato già con Fonseca e mi ha detto tante cose che mi sono piaciute: ha detto che avevo qualità e potenza per giocare nella Roma. Le sue parole mi hanno convinto a venire qui.

Abbiamo giocato il derby con la Lazio, ho visto una squadra molto buona, tecnica. Mi piace il modo di gioco di Fonseca, con la palla. Questo per me è quello che vale nel calcio. Il mio obiettivo personale è giocare, prima però bisogna lavorare e conoscere ogni compagno.”

Fonte: Roma TV