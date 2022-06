CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 27 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:10 – MOU VUOLE AOUAR AL POSTO DI MKHITARYAN – La Roma continua a monitorare la situazione di Aouar (23), in uscita dal Lione e con il contratto in scadenza nel 2023. Come riporta la nota emittenente televisiva, Mourinho avrebbe messo nel mirino il francese per il dopo Mkhitaryan. I giallorossi sono pronti ad offrire al club di Aulas circa 17 milioni. Sul giocatore c’è forte l’interesse del Siviglia. (Bein Sport)

Ore 10:00 – BELOTTI RESTA UNA POSSIBILITA’ PER LA ROMA – Il nome di Andrea Belotti (28) torna a gravitare intorno alla Roma. L’attaccante ha infatti rifiutato la proposta di rinnovo avanzata da Cairo e si sta dunque guardando attorno. Tra le società interessate ha notato anche quella giallorossa. La Roma ha realizzato un sondaggio con gli agenti. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 9:35 – SU SOLBAKKEN SI INSERISCE IL NAPOLI – La Roma non è l’unica società italiana interessata a Ola Solbakken (23). Alla finestra per l’ala c’è infatti anche il Napoli, che sta cavalcando l’astio che si è creato tra la Roma e il Bodo. I partenopei potrebbe inserirsi e far leva per portare a Luciano Spalletti il sostituto di Politano. (Il Mattino)

Ore 9:05 – VELTMAN L’ALTERNATIVA A CELIK – La Roma sta monitorando anche altri profili simili a quelli di Celik. Uno di questi è l’olandese Joel Veltman (30) che tra un anno va in scadenza con il Brighton (ma ha un’opzione per il rinnovo fino al 2024) e che piace anche al Siviglia. Veltman costa 7-8 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – LENGLET SUGGERITO DA MOURINHO – Clement Lenglet (27) sarebbe una richiesta di Mou. La soluzione che può interessare alla Roma è il prestito con diritto di riscatto. Se il Barcellona sarà disponibile a trattare, si potrà ragionare. Rispetto a Senesi e Ndicka, che hanno il contratto in scadenza nel 2023, Lenglet potrebbe essere un’operazione meno costosa. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – CELIK, BALLA UN MILIONE TRA ROMA E LILLE – Balla ancora un milione tra Roma e Lille per chiudere l’affare Celik (25). Tiago Pinto, arrivato a offrire 7 milioni, spera di chiudere già oggi la trattativa coi francesi magari inserendo una percentuale del 10-15% sulla futura rivendita. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!