Zaniolo, la Roma dice no alla Juventus per Arthur e Kean: si accettano solo 60 milioni cash

AS ROMA NEWS – La Juventus sogna Zaniolo, la Roma aspetta che le arrivino offerte concrete. Che per il momento non sono giunte a Trigoria.

Tante chiacchiere, pochi fatti. I bianconeri stanno per chiudere l’acquisto di Di Maria, poi proveranno, forse, a fare un tentativo per l’attaccante giallorosso. La Roma però non fa sconti e chiede sempre 60 milioni di euro cash.

Le contropartite non interessano. In queste ore si è parlato di un possibile inserimento del brasiliano Arthur nella trattativa, con Mourinho che accoglierebbe a braccia aperte il centrocampista ex Barcellona. In effetti il regista sudamericano piace all’allenatore giallorosso, ma da qui a dire che il giocatore finirà nell’affare con la Roma ce ne corre.

Arthur infatti guadagna attualmente alla Juve quanto percepiscono Abraham o Pellegrini nella Roma, e per questo motivo a Trigoria non prendono in considerazione il suo inserimento nell’ipotetico affare. La Roma il regista se lo vuole scegliere da sola.

La Juventus ha provato a mettere sul tavolo anche il nome di Moise Kean, ma nemmeno questa contropartita tecnica ha scaldato il cuore di Tiago Pinto, che per lasciar partire Zaniolo continua a chiedere soldi. Solo e soltanto cash. Da poter reinvestire eventualmente sui profili che piacciono a Trigoria. Danaro sonante che i bianconeri, al momento non possono permettersi. Questa è la cruda realtà dei fatti.

Giallorossi.net – G. Pinoli