“ON AIR!” – CORSI: “Zaniolo vuole restare, è la Roma che lo ha messo sul mercato”, AGRESTI: “Lo scontro è sempre più duro”, PALIZZI: “Con Ronaldo arriveremo comodamente in Champions”, ALIPRANDI: “Ma allora potevi prendere Dybala”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sta storia di Zaniolo non la capisco e non la capirò mai. Sono un po’ le storie che facevano con Salah, con la Roma che chiamava tutti i giornalisti per dire che era lui a volersene andare via, poi Totti spiegò bene come era la storia… Io so che qualche dirigente ieri ha chiamato qualche giornalista per dire di scrivere queste cose. Sono tutte storie inutili, per me Zaniolo è sul mercato e bisogna avere il coraggio di dirlo senza dare sempre la colpa ai giocatori. Stavolta non è così e ve lo assicuro, sono talmente sicuro che non è così che anche Mourinho potrebbe dirlo che è Zaniolo che vuole andare via, ma io non ci crederò mai. Zaniolo vuole restare alla Roma, è convinto di essere stato uno dei protagonisti più importanti nella vittoria della Conference, e lui si è fomentato un botto. E non vuole andare da nessuna parte. Colpa dei procuratori? Ma perchè su Mancini non dice niente nessuno, che si è fatto prolungare il contratto, e con Zaniolo state rompendo tanto le palle?…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Il discorso su Ronaldo non è tanto se a noi tifosi piacerebbe o non piacerebbe, quanto costerebbe, cosa comporterebbe… A noi deve interessare se questa cosa è reale o non è reale. Io sono un necrofilo del calcio, e penso che Ronaldo nella nostra Serie A con i suoi gol permetterebbe alla Roma di arrivare facilmente di arrivare in Champions…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Non ci voleva un genio a capire che se lui fa certe esternazioni, qualcuno si può risentire. E’ evidente che c’è qualcuno che parla per lui che dà adito a creare discussione intorno al suo rinnovo. Di offerte alla Roma non è arrivato niente, e il club si è alterata per le indiscrezioni che escono soprattutto dall’entourage del giocatore…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Io spero che la Roma chiuda sto Celik e sto Frattesi, perchè ci siamo un po’ scocciati. Zaniolo? No, quella storia purtroppo ce lo porteremo ancora avanti… Ronaldo alla Roma? Mah…A me sembra un po’ strano…allora potevi prendere Dybala…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Ronaldo e non Dybala? CR7 ti porterebbe un impatto a livello mondiale che Dybala non avrebbe. Però non capisco perchè impiccarsi con l’ingaggio di Cristiano Ronaldo e non rinnovare a Zaniolo…sono questi i dubbi che mi vengono. Ma magari alla Roma hanno le idee chiarissime…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Con Zaniolo ci sono segnali di uno scontro sempre più duro. La Roma non gradisce i comportamenti, i colloqui, le indiscrezioni che filtrano dal suo entourage. E’ difficile immaginare un futuro di Zaniolo nella Roma, è un gioco delle parti che si sta facendo duro. Ma il giocatore ha due anni di contratto e deve rispettarli. Si preannuncia un braccio di ferro complicato… La Roma chiede al momento 60 milioni che però sembrano trattabili, e piano piano sta prendendo quota una trattativa con la Juventus. La prima offerta dei bianconeri è stata respinta perchè sono state inserite contropartite che non interessavano. Ma la Roma non ha la necessità di vendere Zaniolo, un altro anno potrebbe fargli aumentare il valore. Non dimentichiamoci che la Roma dovrebbe corrispondere all’Inter il 15% della cessione, e se cedesse Zaniolo a 30 milioni più un calciatore che viene valutato 30 milioni, dovrebbe comunque darne 9 all’Inter e si troverebbe in tasca solo 20 milioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo? Io non mi preoccuperei neanche tanto, lui ha altri due anni di contratto e deve rilanciarsi totalmente dopo una stagione interlocutoria per via dei due infortuni. C’è un interesse reciproco, del giocatore, che deve migliorare la sua quotazione, e della Roma, che se poi trova davvero un acquirente avrà già pronto un piano B del suo livello o addirittura superiore. Ma per come la vedo io non mi sembra una situazione ingestibile… Celik? Se viene preso è un’alternativa. Sulle fasce hai Zalewski che ha dimostrato di essere forte, e Spina è tornato. Non morirei per Celik, se lo prendi al prezzo giusto ok, altrimenti resta pure lì. A me sembra di ricordare un giocatore che faceva diversi errori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Tra la Roma e Zaniolo non corre buon sangue, lo abbiamo già detto più volte qui. Il club lo ha messo sul mercato, ma non riesce a farci quei soldi che chiede. I Friedkin hanno una mentalità diversa rispetto a quella nostrana. Per loro il contratto lo fai quando dicono loro, anche se sei a scadenza 2024. Il Milan lo stesso, ha perso giocatori importanti, Donnarumma, Kessie… La Roma vuole ricavare dei danari da Zaniolo, ma non crede ciecamente in Zaniolo. E’ questo il punto, ragazzi… La Roma non mi sembra disposta ad aspettarlo, c’è questo alla base di tutto… Celik? Sono d’accordo con Pruzzo, per me può restare dove sta. Se il modulo dovesse restare lo stesso, potresti giocare con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra, e sarebbe abbastanza coperto…”

