CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 31 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:10 – SANCHES, OGGI INCONTRO COL PSG – Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, ci sarà oggi l’incontro tra Roma e PSG per trovare l’accordo per il trasferimento di Renato Sanches (25) in giallorosso.

Ore 10:30 – VILLAR-GRANADA, FUMATA GRIGIA – Sembrava tutto fatto per Gonzalo Villar (25) al Granada, e invece la trattativa non è ancora conclusa: al momento non c’è l’accordo definitivo tra le parti. (Il Tempo)

Ore 10:00 – PISTA KAMADA ANCORA IN PIEDI – Daichi Kamada (26) non ha ancora trovato una squadra pronta a soddisfare le sue richieste e l’ipotesi Roma non è del tutto tramontata, con Mou che gradirebbe averlo in rosa. (Il Messaggero)

Ore 8:50 – MORATA RESTA IN CORSA – Mourinho chiede Morata (30), per accontentarlo Tiago Pinto deve prima vendere Roger Ibanez (24). Lo spagnolo non è ancora da considerarsi fuori dai radar della Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – SCAMACCA, ROMA ANCORA AVANTI – Non trovano conferme le voci di uno scatto dell’Inter per Gianluca Scamacca (24): la Roma resta avanti, forte del sì del calciatore. Ma ora va trovata un’intesta col West Ham, che ammicca in direzione dei nerazzurri. (Il Messaggero)

Ore 7:05 – SANCHES, SETTIMANA DECISIVA – Comincia la settimana decisiva per Renato Sanches (25): il giocatore rientrerà in Europa con il PSG, la Roma conta di strappare il via libera al suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!