Calciomercato Roma, Di Marzio: “Scamacca, offerta Inter da 22 mln più 3 di bonus. Il West Ham ne chiede 30, si può chiudere a metà strada”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Offerta dell’Inter per Gianluca Scamacca, con i nerazzurri che fanno sul serio per l’attaccante ex Sassuolo.

Marotta, riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, ha proposto ben 20 milioni di euro al West Ham per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo.

Una mossa seria e concreta, che rischia di tagliare fuori la Roma dalla corsa al centravanti. Tiago Pinto infatti è ancora fermo a un prestito con diritto di riscatto, proposta che non convince gli inglesi.

Inter have approached West Ham for Gianluca Scamacca — initial verbal bid around €20m for permanent move. 🚨⚫️🔵🇮🇹 #Inter Negotiations are taking place as Folarin Balogun is still considered too expensive at current conditions. pic.twitter.com/yvamcqIsSN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2023

Anche Sky Sport, per bocca di Angelo Mangiante, conferma: sorpasso Inter sulla Roma per Scamacca: offerta ufficiale di 22 milioni per l’attaccante. Il giocatore ha aspettato a lungo i giallorossi, ma ora i nerazzurri sono nettamente favoriti.

AGGIORNAMENTO ORE 23:00 – Aggiornamenti da Gianluca Di Marzio sull’offerta dell’Inter per Scamacca: i nerazzurri hanno offerto 22 milioni di base fissa più 3 di bonus. Il West Ham vorrebbe una cifra attorno ai 30 milioni, quindi l’intesa si potrebbe trovare attorno a 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus. L’Inter è convinta di poter chiudere a breve l’affare.