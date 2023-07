Ufficiale: Matias Vina al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO AS ROMA)

AS ROMA NEWS – L’AS Roma comunica di aver ceduto al Sassuolo a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Matias Vina.

In giallorosso, l’esterno sinistro uruguayano ha collezionato 44 presenze. Nel 2023, ha vestito la maglia del Bournemouth.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, Vina è stato ceduto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.