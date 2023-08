Roma, ora resta solo Morata

AS ROMA NEWS – L’Inter mette di nuovo la freccia e sorpassa la Roma, andando a prendere un altro obiettivo di mercato dei giallorossi, il centravanti del West Ham Gianluca Scamacca.

La prima offerta dei nerazzurri è di quelle che fanno capire come l’affare sia destinato ad andare in porto: 25 milioni di euro tra parte fissa (20-22) più bonus. Gli inglesi hanno respinto la prima proposta, ma la richiesta di 30 non è di certo molto distante e l’affare si farà a metà strada.

La Roma dunque resta al palo: Tiago Pinto, stando a quanto sostenevano ieri un po’ tutti i giornali, avrebbe dovuto volare a Londra per provare ad uscire dall’impasse di queste settimane. Ora questo viaggio non ha più senso, a meno che il gm non decida per un clamoroso quanto inaspettato rilancio.

Scamacca, che aveva messo la Roma in cima alla lista dei desideri, sembra dunque destinato a ritrovare l’amico Frattesi in nerazzurro. Una doppia beffa per Tiago Pinto.

Mourinho per ora non fa drammi, aspettando che il club gli regali la sua prima scelta: Alvaro Morata. La Roma ha già un accordo di base fino al 2027 con l’attaccante spagnolo, per convincere l’Atletico Madrid serviranno 16-18 milioni di euro.

Ma il discorso resta sempre lo stesso: se i Friedkin non cambieranno approccio rispetto all’accordo stabilito con la Uefa (molto improbabile) serve cedere per comprare, e fino a quando Ibanez non troverà una sistemazione sembra difficile che il grande acquisto per l’attacco possa materializzarsi.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera