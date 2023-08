Simeone: “Morata fondamentale per l’Atletico Madrid, spero resti con noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Diego Pablo Simeone ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo spagnolo “AS”. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato anche del possibile addio di Alvaro Morata, lanciando un appello al calciatore nella speranza di farlo restare. Queste le sue parole:

E in attacco, è facile lavorare con due attaccanti che non sai se rimarranno?

“Dobbiamo lavorare di conseguenza di coloro che crediamo possano rimanere. Da lì, siamo 25, bisogna scegliere, qualcuno si arrabbierà. Possiamo fallire, ma credo di essere convinto di chi rimarrà e chi se ne andrà.”

Quindi crede che Morata rimarrà?

“Dipende dal club e dipende da lui. Noi abbiamo chiaro chi rimane e chi se ne va.”

Morata non porta forse più di 20 gol per combattere per tutto, ma assicura 15…

“È un giocatore molto importante per noi. Ha caratteristiche di attaccante di area che non ha nessun altro. Memphis è il più vicino, ma gli piace anche uscire ad associarsi. Alvaro è profondo, allunga la squadra, ha altezza, una grande testa. È fondamentale. Speriamo che rimanga con noi. Speriamo di poter aiutare a superare quella barriera di gol. Ha fatto più gol con noi che con la Juventus e questo ci entusiasma. La squadra ha bisogno del suo gioco.”

Fonte: AS