Zapata, Beltran, Alexis Sanchez, Nzola: il taccuino di Pinto torna a riempirsi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Con Scamacca ormai lontanissimo da Trigoria, il telefono di Tiago Pinto torna a farsi bollente. Il nome più caldo per l’attacco torna a essere quello di Alvaro Morata, ma la pista resta molto complicata soprattutto senza una cessione pesante.

Per questo il gm deve considerare alternative e non restare appeso al solo nome dello spagnolo. Tra i profili che potrebbero tornare di grande attualità c’è Duvan Zapata dell’Atalanta: il colombiano piace molto a Mourinho, e può lasciare Bergamo dopo cinque stagioni in nerazzurro.

Il dubbio legato a Zapata, 32 anni, riguarda le sue condizioni fisiche: nelle ultime due stagioni il calciatore ha cominciato ad accusare problemi fisici, e lo scorso anno ha realizzato appena 2 gol per via del poco minutaggio e dei guai muscolari che lo hanno tormentato.

L’altro nome che comincia a farsi largo è quello dell’argentino Lucas Beltran, 22 anni, attaccante argentino del River Plate corteggiato senza successo dalla Fiorentina: il giocatore piace molto a Pinto, ma servirebbe investire una ventina di milioni per portarlo a Trigoria.

Resta in piedi anche la candidatura di Mbala Nzola, 26 anni, centravanti angolano dello Spezia che si offre alla Roma da tempo: può essere un centravanti di scorta nel caso in cui Pinto dovesse piazzare altrove Belotti, poco centrale nel progetto di Mourinho.

Occhio infine al profilo di Alexis Sanchez: l’attaccante cileno, 34 anni, è attualmente svincolato. Reduce da un’ottima stagione al Marsiglia (35 presenze, 14 gol) per alcuni quotidiani è da considerare una pista calda.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera / La Repubblica / Gazzetta dello Sport