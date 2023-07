RITIRO ROMA: ancora out Solbakken, a parte anche Matic e Pisilli (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra giornata di allenamenti intensi per la Roma, che oggi ad Albufeira ha proseguito il suo programma stilato da Mourinho e i suoi collaboratori per prepararsi al meglio all’inizio della nuova stagione.

Lavoro atletico e parte tattica per la squadra: ancora out Solbakken, il cui problema muscolare sembra essere più fastidioso del previsto. Non si sono allenati in gruppo nemmeno Matic e Pisilli: per i due semplice gestione, le loro condizioni non destano preoccupazioni.

La Roma giocherà dopodomani l’ultima amichevole che segnerà la fine del ritiro portoghese: appuntamento ore 20:45 per la partita contro la Farense, con diretta tv su Sky Sport. Subito dopo la squadra farà rientro nella Capitale per concludere l’ultima parte della preparazione estiva.

Questo il video pubblicato dalla Roma con alcune delle immagini dell’allenamento di oggi.

Giallorossi.net – A. Fiorini