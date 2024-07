CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa lunedì 8 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:10 – PER LA DESTRA SPUNTA KABORE’ – Ghisolfi accende i fari su Issa Kaborè (23), terzino destro del Manchester City. Nel 2022 Ghisolfi aveva provato in tutti i modi a portarlo al Nizza offrendo 15 milioni, ora il giocatore è in vendita e può partire per 8-10 milioni. (Calciomercato.com)

Ore 13:50 – LE FEE E’ ATTERRATO A FIUMICINO: “DAJE ROMA” – Enzo Le Fee (24) è atterrato a Fiumicino. “Daje Roma“, le sue prime parole. Ora il centrocampista svolgerà le visite mediche, poi firmerà un contratto quinquennale con i giallorossi.

Ore 11:30 – UFFICIALE, SPINAZZOLA AL NAPOLI – Leonardo Spinazzola (31) è un nuovo giocatore del Napoli. Il terzino ex Roma sta effettuando le visite mediche per i partenopei, poi firmerà un biennale.

Ore 10:00 – RITORNO DI FIAMMA PER WEGHORST – “Ritorno di fiamma” per Wout Weghorst (31). L’attaccante olandese del Burnley classe 1992, attualmente impegnato agli Europei con la sua nazionale, sarebbe conteso da Roma e Ajax, con gli olandesi in vantaggio. Nell’ultima stagione Weghorst ha giocato in prestito all’Hoffenheim (7 gol e 4 assist in 30 presenze) e potrebbe partire per 10 milioni trattabili. (Tuttosport)

Ore 9:20 – PRESSING PER SORLOTH, MIKAUTADZE L’ALTERNATIVA – La Roma continua il pressing su Alexander Sorloth (28) e prepara una nuova offerta. Intanto spunta George Mikautadze (23) del Metz come alternativa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – DE ROSSI VUOLE CHIESA E FRATTESI – Dopo Le Fee, ora Ghisolfi cercherà di accontentare De Rossi andando in pressing su Federico Chiesa (26) e Davide Frattesi (24), i due rinforzi in cima alla lista del tecnico. (Leggo)

Ore 8:00 – LE FEE IN ARRIVO A ROMA – Enzo Le Fee (24) in arrivo a Roma: arriverà a Ciampino alle 11:45. Costerà 23 milioni, bonus inclusi.

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!