RITIRO ROMA: seconda giornata di allenamenti a Trigoria. Test atletici e poi lavoro in campo

NOTIZIE AS ROMA – Secondo giorno di allenamenti a Trigoria per la Roma, che ieri aveva effettuato la prima sgambata sotto lo sguardo vigile di mister Daniele De Rossi.

Questa mattina la squadra ha lavorato in palestra, dove sono stati svolti anche dei test fisici e atletici. Nel pomeriggio invece, alle 18, i calciatori sono scesi in campo per svolgere una seduta con il pallone.

💪 Secondo giorno di lavoro a Trigoria 🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/dwTu3rce2q — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2024

Domani la Roma proseguirà il suo programma di doppie sedute: atteso il debutto di Enzo Le Fee che si aggregherà al gruppo e comincerà a lavorare con i suoi nuovi compagni.

