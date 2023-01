CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 31 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – LLORENTE-ROMA, LE CIFRE DELL’AFFARE – Diego Llorente (29) arriva alla Roma in prestito oneroso di mezzo milione con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. (Il Romanista)

Ore 9:00 – ZIYECH A PARIGI, PSG A UN PASSO – Hakim Ziyech (29) è a un passo dal trasferimento al PSG: il giocatore è già a Parigi, pronto a firmare con i transalpini.

Ore 8:40 – SPUNTA MURIEL COME ACQUISTO LAST MINUTE – La Roma sta pensando a Luis Muriel (31) in uscita dall’Atalanta come rinforzo per l’attacco dopo che Zaniolo è finito fuori rosa. (Corriere.it)

Ore 7:30 – ZANIOLO, RESTA SOLO IL LEEDS – Offerta del Leeds per il prestito con diritto di riscatto di Zaniolo (23), no della Roma che pretende l’obbligo certo. Il giocatore ha già dato l’ok alla destinazione. (Sky Sport)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!